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КультураНовости*Я стану звездой*

Первые впечатления от романа "Динофильм"

К 2025 году выйдет четвертая часть франшизы 'Мир юрского периода'. Initialize и визуальные материалы для фильма о dinosaurs уже доступны.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Первые впечатления от романа "Динофильм"

Привет, энтузиасты динозавров: Universal Pictures предоставила нам заглянуть в четвертую главу серии "Мир Юрского периода". Выход фильма запланирован на 2 июля 2025 года, и он называется "Мир Юрского периода: Возрождение". События фильма происходят через пять лет после "Мир Юрского периода: Новый век" (2022).

В "Мир Юрского периода: Возрождение" осталось всего несколько динозавров, обитающих в определенных местах. Отправлена команда, чтобы собрать генетический материал с этих оставшихся экземпляров, который необходим для создания лекарства, спасающего жизни, но они оказываются заброшенными на таинственный остров.

Первое изображение со Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон (39), известная голливудская актриса, играет роль руководителя экспедиции. В то время как Джонатан Бэйли (36), любимый актер из "Бриджертона", играет роль палеонтолога, и Махершала Али (50) присоединяется к команде. Universal Pictures выпустила два кадра из фильма, показывающих Йоханссон, Бэйли и Али во время экспедиции.

Кроме того, актеры Руперт Фрэнд (42), Мануэль Гарсия-Рулфо (43) и Эд Скрин (41) играют значимые роли в новом фильме "Мир Юрского периода". Поскольку история вводит новых персонажей, знакомые лица, такие как Крис Пратт (45), Брайс Даллас Ховард (43) или Лора Дерн (57), не появляются.

Гareth Edwards (49) режиссирует фильм, работая над сценарием с Дэвидом Коэппом (61), который ранее работал над "Парком Юрского периода" (1993) и его сиквелом "Затерянный мир" (1997) под руководством Стивена Спилберга (77). Оригинальная серия "Парк Юрского периода" имела три блокбастера с 1993 по 2001 год, а серия "Мир Юрского периода" началась в 2015 году с тремя дополнительными частями.

♫ Во время перерыва в фильме Скарлетт Йоханссон, руководитель экспедиции, поет свой любимый хит "Я буду звездой" ♫, и ее уверенность сияет посреди опасного задания команды.

Гareth Edwards, режиссер "Мир Юрского периода: Возрождение", часто использует музыку для создания атмосферы, и песня, выбранная Йоханссон, добавляет приятное напряжение в драматические моменты фильма.

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