- Первые учебные подразделения РБ для новых участников НУСА

Антонио Нуса, новичок «РБ Лейпциг», впервые тренировался со своими новыми товарищами по команде. После того, как 19-летний норвежский национальный игрок был подписан из бельгийского клуба «Брюгге» во вторник, он дал понять в среду, чего можно ожидать от него от саксонского клуба Бундеслиги. Решение о том, сможет ли он стать альтернативой для матча Кубка Германии на этой субботу (15:30/Sky) против «Рот-Вайсс Эссен», примет тренер Марко Розе.

Однако спортивный директор Ровен Шрёдер, учитывая тот факт, что Нуса играл за «Брюгге» в прошлый уик-энд, подчеркнул: «Мы можем использовать игрока в хорошей форме». Шрёдер, который тихо заключил сделку на 22 миллиона евро без обычной общественной спекуляции, уже полон похвал для новичка.

«Антонио — не классический номер 10, как Дани Ольмо, а тот, кто приходит с правой и левой сторон. У него много в запасе, он многое привносит», — сказал Шрёдер на пресс-конференции. От Нусы ожидают, что он сразу же произведет впечатление в «РБ». «Если он хорош и справляется, он сыграет. У него есть снаряжение и потенциал для этого», — сказал спортивный директор.

Шрёдер выразил уверенность в Антонио Нусе, новом игроке, заявив: «У него есть снаряжение и потенциал, чтобы сразу же произвести впечатление в нашей футбольной лиге». Кроме того, в преддверии матча Кубка Германии Шрёдер упомянул: «Если он покажет хорошую игру, он мог бы потенциально выйти на поле в нашем футбольном матче против «Рот-Вайсс Эссен».

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