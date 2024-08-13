- Первые три жильца объявлены.

7 октября стартует новый сезон реалити-шоу "Проми Биг Брат". О этом вчера (13 августа) объявил канал Sat.1 на пресс-конференции. "Это имеет отношение к расписанию", - объясняет глава канала Марк Расмус ранний старт шоу. "В зависимости от того, что происходит в году, мы ищем идеальное время, и мы нашли его сейчас".

Помимо обычных прямых эфиров на Sat.1 в течение 14 дней, будет снова дополнительное предложение для всех фанатов, как и в прошлом году. "Конечно, у нас снова будет 24/7 прямая трансляция на Joyn", - объясняет Расмус. "Это полный вид, вы ничего не пропустите. И мы также увидим один или два живых сегмента на Sat.1". Ведущими сопровождающего позднесного шоу снова станут Марлене Люфен (53) и Йохен Шопп (45). Мелісса Халадж (35) и Йохен Бендель (56) также вернутся. Уже подтверждено три жителя на этот сезон.

Ветеран и новый лик реальности

Одним из участников, которые переедут в телевизионный контейнер, станет Майк Хайтер (32), известный по "Любовь-остров", "Летний дом звезд", "Бой реальных звезд", Джунглям и "Ты ли это?". Хайтер говорит: "Кто хочет называть себя реальной звездой, тот должен был быть на 'ПББ'. Это классика". Он смотрит шоу с детства и всегда хотел быть его частью. Что касается того, кого он хотел бы видеть в качестве соседа по дому, он говорит: "Есть много коллег, которые тоже делают реальное ТВ, например, Гигi (Бирофо), это было бы очень смешно". Он также раскрывает, что не хочет встречаться с Ким Вирджинией (29) из Джунглей. "Я не очень жду встречи с ней. Но я найду решение для остальных". Он говорит, что будет скучать по тишине в шоу.

Еще одним жителем этого сезона "ПББ" станет Мими Файдлер (48), бывшая актриса "Таторт", которая участвует в своем "первом настоящем формате реальности". Она говорит: "У меня был очень трудный год, я развелась, и было трудно оправиться. Я не знала, достаточно ли я стабильна, но моя семья thought, что будет хорошо для меня взять перерыв и просто быть собой в течение двух недель". Файдлер видит себя как уборщицу и советчицу в телевизионном контейнере. Она говорит, что хорошо слушает и получает удовольствие от этого. Она также раскрывает, что не курила и не пила алкоголь в течение шести лет и интересно, как другие жители отреагируют, когда пройдут через отказ.

Когда ее спрашивают о мотивации к победе в шоу, она говорит: "Я никогда не выигрывала ничего раньше, и у меня нет гена победителя. Но, может быть, мне стоит немного потренироваться перед октябрем. Но должно победить определенно женщина". Она говорит, что не будет скучать ни по чему, кроме, может быть, своей семьи, но они смогут ее увидеть.

Его жена Дилара Крузе переехала в контейнер "ПББ" в прошлом году и заняла шестое место, теперь Макс Крузе хочет взорвать шоу. Бывший футболист национальной сборной и дебютант реальности раскрывает: "Я смотрю 'ПББ' уже много лет, я мог бы представить себе это несколько лет назад, но это не подходило к моей активной карьере". Теперь у него есть время и "конечно, я хочу быть лучше, чем моя жена". И что она думает о его предстоящем переезде? "Она не всегда рада, когда я слишком долго отсутствую. Но она уже сказала, что будет смотреть 24 часа и будет спать, когда я буду спать". Он с нетерпением ждет шоу, "потому что я люблю формат, люблю драму и хочу испытать свои пределы. Может быть, я не буду таким милым, как обычно".

"Когда кто-то храпит и кто-то засыпает раньше меня, я срываюсь", - говорит Крузе о проблемах в контейнере. Он также думает, что будет бороться с отсутствием телефона. То, что его соседи по комнате, возможно, не полюбят в нем, - это то, что он "настоящий лентяй" и "не хочет мыть посуду".

В этом году будет "более десяти жителей", раскрывает Марк Расмус. Не будет другого спортсмена, но будет другой актер. Шоу будет снова производиться в Кёльне-Боклемунде, не будет живой аудитории, объясняет босс канала. Но будет снова шоу с дикими картами. "Это было огромным успехом в прошлом году и мы получили много удовольствия от этого".

Майк Хайтер, известный по шоу, таким как "Любовь-остров" и "Бой реальных звезд", выразил свой восторг по поводу участия в "Проми Биг Брат", сказав: "Кто хочет называть себя реальной звездой, тот должен был быть на 'ПББ'. Это классика".

Во время пресс-конференции нового сезона глава канала Марк Расмус объявил Майка Хайтера одним из жителей, присоединившись к разнообразной группе знаменитостей, которые планируют участвовать.

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