- Первые случаи летального исхода от вируса вибрио зарегистрированы в течение сезона плавания на МВ

В регионе Мекленбург-Передняя Померания два человека скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией бактерии Vibrio. Как сообщает Государственное управление здравоохранения и социального обеспечения (Лагус), 81-летний турист умер после заражения, которое он получил, купаясь в Балтийском море. У мужчины были множественные хронические заболевания и открытые раны. Во втором случае речь идет о 59-летнем местном жителе Мекленбурга-Передней Померании, у которого в крови были обнаружены бактерии Vibrio. Причиной смерти был указан сепсис, а обстоятельства его смерти остаются неясными.

Эти случаи стали первыми смертельными исходами, связанными с вибриозом в сезоне купания 2024 года, согласно отчету ведомства. За год было зарегистрировано пять случаев заражения вибриозом. Люди с определенными факторами риска, в том числе хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и пожилые люди, находятся в группе повышенного риска заражения этой бактерией. Лагус советует пожилым купальщикам с кожными ранами избегать морской или солоноватой воды, чтобы минимизировать риск заражения.

Балтийское море, где турист заразился бактерией Vibrio, известно своей красивой береговой линией, но, к сожалению, оно также представляет риски. Несмотря на то, что 59-летний мужчина был местным жителем, он также заразился бактерией Vibrio в том же Балтийском море.

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