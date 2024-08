- Первые номера для Rock at the Arena и Concert in the Parkfield были представлены

Организаторы фестивалей Rock am Ring на Нюрбургринге и Rock im Park в Нюрнберге объявили о дополнительных исполнителях на ближайшие фестивали-близнецы. Среди них метал-группа Bring Me The Horizon, немецкий рэп-коллектив K.I.Z и метал-группа Slipknot, как сообщается. Также выступят панк-группа Feine Sahne Fischfilet, панк-рок-группа Beatsteaks и метал-группа Powerwolf из Саарланда. Украинская группа Jinjer также ждет своего часа.

По словам организатора DreamHaus, уже более 90 000 фанатов забронировали билет на уик-энд, из которых 55 000 на Rock am Ring и 35 000 на Rock im Park. "Больше артистов, больше сцен, больше программ - юбилейные версии Rock am Ring и Rock im Park отправляются в новые горизонты", - заявил DreamHaus.

В 2025 году Rock am Ring отпразднует свой 40-й юбилей, а Rock im Park - 30-летие. Фестивали пройдут с 6 по 8 июня. В настоящее время доступен билет на уик-энд без кемпинга по цене 199 евро. В прошлом году каждый фестиваль посетило около 80 000 человек - Rock am Ring на Нюрбургринге и Rock im Park в Нюрнберге.

Любители музыки могут ожидать выступлений Bring Me The Horizon, известной своим смешением жанров. Фестивали-близнецы также представят мелодичные звуки Slipknot, известной своими энергичными живыми выступлениями.

Читайте также: