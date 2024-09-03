Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЗагадки

Первый взгляд на ее костюм на Хэллоуин

Ведется игра на костюм для Хэллоуина от Хайди Клум – celeb model показывает процесс создания своего костюма.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
В 2023 году, Хайди Клум выразила благодарность своей поддерживающей команде, выделившись в...
В 2023 году, Хайди Клум выразила благодарность своей поддерживающей команде, выделившись в потрясающем наряде с громадным рисунком павлина, украшенным ярким оперением.

- Первый взгляд на ее костюм на Хэллоуин

Хайди Клум, 51-летняя супермодель, недавно отметила день рождения своего мужа Тома Каулитца и его близнеца Билла, после чего состоялась пышная вечеринка. После события 1 сентября все признаки указывают на то, что Хайди ждет самого долгожданного дня в году - Хэллоуина.

Каждый год спекуляции вокруг костюма Хайди на Хэллоуин вызывают большой ажиотаж. Как и ожидалось, она начала давать подсказки своим поклонникам. На своей странице в Instagram она опубликовала загадочный пост с изображением округлой модели, похожей на танк, украшенной шипами и двумя прорезями для ног. Она подписала его "Начало превращения Хайди на Хэллоуин" и добавила два смайлика-привидения.

Совместные усилия снова

Либо Хайди, либо ее муж наденут костюм с твердым панцирем и округлым животом 31 октября. Хайди подтвердила, что в этом году ее костюм снова будет парным, чтобы их образы идеально сочетались. Есть еще одна подсказка: "Я вижу проблеск того, что ждет нас 31 октября", - прокомментировала она фотографию стеклянного глаза.

С 2018 года пара надевала парные костюмы на каждый праздник. Они были Шrek'ом (Кaulitz) и его оgresha Фиона, пришельцем (Klum) и окровавленным астронавтом (Kaulitz), рыбаком (Kaulitz) и огромным червем (Klum), и в прошлом году Хайди поразила всех, перевоплотившись в сверкающую павлинью с перьями из танцоров Cirque du Soleil, а Том был гигантским павлиньим мороженым.

Хайди - "Королева Хэллоуина"

Хайди устраивает легендарную вечеринку на Хэллоуин с приглашенными звездами с 2000 года. В 2018 году она была удостоена титула "Королева Хэллоуина" от Ассоциации Хэллоуина. За годы она перевоплощалась в различных существ, таких как Клеопатра, яркая бабочка или ворона.

Ее костюмы требуют нескольких месяцев подготовки - Хайди начинает планировать следующий год уже 1 ноября. Команда дизайнеров костюмов усердно работает в последние недели перед Хэллоуином, чтобы воплотить творческое видение Хайди. Готовый образ раскрывается только в ночь Хэллоуина.

В этом году костюм Хайди Клум и Тома Каулитца, возможно, будет полон загадок, так как Хайди прокомментировала: "Я вижу проблеск того, что ждет нас 31 октября", намекая на скрытый смысл в изображении стеклянного глаза, которое она опубликовала. Пара известна своими сложными парными костюмами, делая их костюмы на Хэллоуин ежегодным ожидаемым событием.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Удивительный номер дуэта на сцене.
Общество

Удивительный номер дуэта на сцене.

На премьере фильма 'Идеальная пара' Николь Кидман и Лив Шрайбер предстали в образе идеальной пары, демонстрируя гармоничные отношения на красной ковровой дорожке.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Она находит 'идеальный ансамбль': Улрике Франк и муж Маркус Шубринг для неё.
Общество

Фрэнк, известная женщина в странах ССАГПЗ, выражает желание состариться и набрать вес вместе со своим супругом.

Улрике Франк празднует свою 25-ю годовщину брака: знаменитая актриса из 'Времен славы, времен несчастья' делится своими опытом любви, счастья и своими стремлениями на будущее.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Удивительный номер дуэта на сцене.
Общество

Удивительный номер дуэта на сцене.

На премьере фильма 'Идеальная пара' Николь Кидман и Лив Шрайбер предстали в образе идеальной пары, демонстрируя гармоничные отношения на красной ковровой дорожке.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Попытка побега началась в политическом центре Демократической Республики Конго, в частности, в...
Панорама

Более 129 человек погибли после попытки побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго.

Ещё одно попытка побега из тюрьмы имела место в Демократической Республике Конго, что привело к многочисленным смертельным исходам.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору
Федеральные земли Германии

Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору

Начало переговоров о зарплате в северных немецких секторах металла и машиностроения назначено на 16 сентября. По словам профсоюзов, это может затронуть около 130 000 работников.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.
Главные темы

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции. Улучшение вашего балкона: избыток электроэнергии? Рассмотрите хранение. Иметь свою собственную мини-электростанцию на балконе - это практичное решение для производства электроэнергии для личного пользования. Однако вопрос о том, что делать с избыточной энергией, рано или поздно встает перед теми, кто вкладывается в

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно