- Первый взгляд на ее костюм на Хэллоуин

Хайди Клум, 51-летняя супермодель, недавно отметила день рождения своего мужа Тома Каулитца и его близнеца Билла, после чего состоялась пышная вечеринка. После события 1 сентября все признаки указывают на то, что Хайди ждет самого долгожданного дня в году - Хэллоуина.

Каждый год спекуляции вокруг костюма Хайди на Хэллоуин вызывают большой ажиотаж. Как и ожидалось, она начала давать подсказки своим поклонникам. На своей странице в Instagram она опубликовала загадочный пост с изображением округлой модели, похожей на танк, украшенной шипами и двумя прорезями для ног. Она подписала его "Начало превращения Хайди на Хэллоуин" и добавила два смайлика-привидения.

Совместные усилия снова

Либо Хайди, либо ее муж наденут костюм с твердым панцирем и округлым животом 31 октября. Хайди подтвердила, что в этом году ее костюм снова будет парным, чтобы их образы идеально сочетались. Есть еще одна подсказка: "Я вижу проблеск того, что ждет нас 31 октября", - прокомментировала она фотографию стеклянного глаза.

С 2018 года пара надевала парные костюмы на каждый праздник. Они были Шrek'ом (Кaulitz) и его оgresha Фиона, пришельцем (Klum) и окровавленным астронавтом (Kaulitz), рыбаком (Kaulitz) и огромным червем (Klum), и в прошлом году Хайди поразила всех, перевоплотившись в сверкающую павлинью с перьями из танцоров Cirque du Soleil, а Том был гигантским павлиньим мороженым.

Хайди - "Королева Хэллоуина"

Хайди устраивает легендарную вечеринку на Хэллоуин с приглашенными звездами с 2000 года. В 2018 году она была удостоена титула "Королева Хэллоуина" от Ассоциации Хэллоуина. За годы она перевоплощалась в различных существ, таких как Клеопатра, яркая бабочка или ворона.

Ее костюмы требуют нескольких месяцев подготовки - Хайди начинает планировать следующий год уже 1 ноября. Команда дизайнеров костюмов усердно работает в последние недели перед Хэллоуином, чтобы воплотить творческое видение Хайди. Готовый образ раскрывается только в ночь Хэллоуина.

В этом году костюм Хайди Клум и Тома Каулитца, возможно, будет полон загадок, так как Хайди прокомментировала: "Я вижу проблеск того, что ждет нас 31 октября", намекая на скрытый смысл в изображении стеклянного глаза, которое она опубликовала. Пара известна своими сложными парными костюмами, делая их костюмы на Хэллоуин ежегодным ожидаемым событием.

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