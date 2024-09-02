- Первый участок туннеля под Балтийским морем находится под водой.

Исполнительное погружение запланированного туннеля под Балтийским морем завершено. Как объявила датская компания-оператор Femern A/S, на это ушло два дня для затопления участка непосредственно у входа в туннель, и процесс прошел гладко. В дальнейшем временный барьер, окружающий место раскопок у входа в туннель, будет демонтирован. Материалы от этого барьера будут переправлены на склад временного хранения на баржах и впоследствии использованы для защиты побережья. На датской стороне первый сегмент туннеля был представлен в середине июня в присутствии датского короля Фредерика X.

По словам оператора, для туннеля, соединяющего Фехмарн и Данию, потребуется всего 89 сегментов туннеля. Эти сегменты будут изготовлены на заводе, специально построенном для этого проекта на датском острове Лолланд. После завершения они будут буксированы судами на свое место в проливе Фехмарн. Туннель длиной 18 километров должен связать Германию и Данию с 2029 года.

Завершенные затопления туннеля контролируются Комиссией, гарантируя соблюдение строгих правил безопасности и охраны окружающей среды. После демонтажа временного барьера Комиссия проверит материалы на их пригодность для проектов по защите побережья.

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