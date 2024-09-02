Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Первый участок туннеля под Балтийским морем находится под водой.

Запуск Балтийского туннеля, соединяющего Германию и Данию, запланирован на 2029 год. Первый сегмент из 89 комплектов туннеля уже погружен.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Первоначальная часть planned Baltic Sea tunnel на Фехмарн была затоплена. Еще 89 частей planned на...
Первоначальная часть planned Baltic Sea tunnel на Фехмарн была затоплена. Еще 89 частей planned на транспортировку к Фехмарн-Белу по баржам и последующее затопление.

- Первый участок туннеля под Балтийским морем находится под водой.

Исполнительное погружение запланированного туннеля под Балтийским морем завершено. Как объявила датская компания-оператор Femern A/S, на это ушло два дня для затопления участка непосредственно у входа в туннель, и процесс прошел гладко. В дальнейшем временный барьер, окружающий место раскопок у входа в туннель, будет демонтирован. Материалы от этого барьера будут переправлены на склад временного хранения на баржах и впоследствии использованы для защиты побережья. На датской стороне первый сегмент туннеля был представлен в середине июня в присутствии датского короля Фредерика X.

По словам оператора, для туннеля, соединяющего Фехмарн и Данию, потребуется всего 89 сегментов туннеля. Эти сегменты будут изготовлены на заводе, специально построенном для этого проекта на датском острове Лолланд. После завершения они будут буксированы судами на свое место в проливе Фехмарн. Туннель длиной 18 километров должен связать Германию и Данию с 2029 года.

Завершенные затопления туннеля контролируются Комиссией, гарантируя соблюдение строгих правил безопасности и охраны окружающей среды. После демонтажа временного барьера Комиссия проверит материалы на их пригодность для проектов по защите побережья.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

ДТП: Автомобиль врезается в автобус - Женщина получила serious Injuries
Федеральные земли Германии

Столкновение, в результате которого тяжело ранена пассажирка: автомобиль врезается в автобус.

После инцидента с автобусом женщине-пассажирке потребовалась воздушная скорая помощь в медицинское учреждение.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Множество мигрантов перегружает грузовой отсек грузовика в Чехии, что приводит к гибели женщины
Федеральные земли Германии

В Чехии в автомобилях обнаружено несколько мигрантов, один из пассажиров погиб

В результате тревожных событий польские autoridades перехватили грузовик в Чехии, в котором обнаружили большое количество мигрантов в трейлере. К сожалению, помощь прибыла слишком поздно для одной женщины из группы.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Альбрехт завоевывает президентское положение в Хоффенхайме, побеждая Фана.
Федеральные земли Германии

Альбрехт завоевывает президентское положение в Хоффенхайме, побеждая Фана.

Предыдущий мэр Синсхайма занял пост нового председателя ТСГ, вызвав протесты 'требовать отъезд Альбрехта'. Последствия этой выборы внутриклубного беспорядка еще не известны.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Панорама

Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Гюнтер Яух искал людей, переполненных знаниями, и нашел их в фигурах, подобных Холгеру Рёму.
Культура

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро После длительного летнего перерыва Гюнтер Яух сразу же возвращается к работе. Обожаемая неделя на 3 миллиона евро вот-вот начнется: Четверо любителей посидеть на диване получат шанс доказать, что они способны стать звездными участниками. Лето закончилось, футбол Бундеслиги снова в движении, и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно