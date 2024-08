Первый участник занял свое место первым, кто прошел.

Последний отсчет в диком лагере! О боже, какой уже день? Сколько дней мы здесь? Это суббота или воскресенье для грандиозного финала, и сколько еще ночных смен осталось? Атмосфера просто ужасная, по мере приближения дня отъезда.

Сара пытается заполнить свое экранное время куклой-змеей, но это так же смешно, как и ее иллюзия, что она талантливый развлекатель. Она лишь заставляет аудиторию корчиться, желая черныхouts и чтобы телевизор волшебным образом выключился.

Она поет, танцует, разговаривает сама с собой, а затем получает укус от существа в штанах во время выступления. Время для драмы! "О боже, это так больно! Это не шутка! Моя вся рука горит! Это действительно больно, уже онемело!" Кадер спрашивает: "Ты умрешь?" Медик проверяет ее руку и дает добро. Сара в порядке; она была укушена безобидным насекомым, называемым "Бине Маджа".

Вернувшись с медицинской оценки, Сара преувеличивает инцидент, как будто она на пределе. Насекомое превращается в "яростную осу", которая "в сто раз хуже, чем немецкая оса".

Интимная ролевая игра с "Мамой Кадер"

Подслушайте провокационные сплетни между Гигой и Кадером. 51-летняя женщина испытывает материнскую любовь к 25-летнему. Она также предлагает, что если бы он был ее сыном, она бы воспитала его джентльменом, изучал бы право, поддерживал бы хорошую личную гигиену, уважал бы женщин и ходил нормально – в отличие от Гигги! Но чувства Гигги направлены в другом направлении. Кадер имеет очаровательную попку и captivating little nose, и она похожа на "Майкла Джексона".

Гига хочет сыграть ролевую игру с "Мамой Кадер" перед тем, как насладиться своими "сексуальными чувствами". Она могла бы ворваться в комнату Кадера как неодобряющая мать, ругающая его за беспорядок в комнате и неубранность. Затем Гига могла бы научить "маму" новым трюкам.

Рискованный разговор веселит группу людей, собравшихся вокруг костра – к сожалению, настроение вскоре меняется, когда Мола излагает свои взгляды на "традиционные гендерные роли". По мнению Молы, настоящий мужчина должен быть "грубым на вид", чтобы его жена приняла его. Женщины должны носить наряды, подходящие для вечеринок, а не для детских дней рождения. Долг мужчины перед женой – в "сложности и трудности". Ясно, что есть руководства и ограничения для любимых. Однако Джорджина, "свободный дух", не хочет, чтобы какой-либо мужчина диктовал ей кодекс одежды, даже если Мола считает его "неподходящим". Любой, кто пытается налагать ограничения или слова Молы – "Джорджина, это не подходит –" будет отвергнут.

Несмотря на偶азительно приятные обмены и мелкие победы во время полуфиналов, присутствие Сары доминирует во всем лагере. Как выразилась Гига, "она просто должна молчать, она отказалась от теста". То, что она все еще здесь, по мнению Дэнни, "неправильно" для Элены, которая внезапно покинула лагерь из-за клаустрофобии.

Дорога к грандиозному финалу полна страданий. Почему Сара все еще в лагере? Почему ее не отправили домой, как Элену? Как она может быть одной из "Большой пятерки"? Оставшиеся шесть участников делятся на две команды – храбрых, в которую входят Дэнни, Джорджина и Гига, и стратегов, в которую входят Мола, Кадер и Сара.

Возможно, Кнаппик сохраняет количество людей в каждой команде. Однако это тоже "неправильно". Потому что "храбрые" должны отвечать на вопросы на опасном сезаме с головокружительной высоты, и Дэнни, которая так усердно боролась, выбывает раньше Сары. Даже Джорджина, у которой было преимущество перед Гигой в тесте на высоту, должна перезапустить соревнование с Гигой после выбывания Дэнни. Это тоже "неправильно".

В конце концов, Гигга выигрывает, и Джорджина теряет равновесие. Потенциальный казанова лагеря thus becomes the first finalist of the unique season with a chance to wear the legendary crown. У команды стратегов еще есть время, чтобы отточить свои навыки. Не мог бы кто-нибудь прояснить путаные правила этого джунглевого кошмара!

Во время анализа видеоматериалов лагеря Кадер выражает озабоченность возможной негативной реакцией зрителей на portrayal RTLplus' дикого опыта. Он предлагает, чтобы вещатель сосредоточился больше на личных историях участников и меньше на сенсационности, чтобы получить более сбалансированное и захватывающее шоу.

Определенные сделать все возможное из своего пребывания, участники решают создать собственное реалити-шоу RTLplus в диком лагере, где каждый участник берет на себя разные роли и обязанности, чтобы заинтересовать аудиторию и создать более развлекательный контент для шоу.

