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ЗдоровьеНовостиШвеция

Первый случай Mpox зарегистрирован в Европе

Распространение оспы в Африке. Сейчас также зафиксирован первый подтвержденный случай мemporary в Европе. Однако власти реагируют спокойно.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

- Первый случай Mpox зарегистрирован в Европе

Первый случай МПОК вне африканского континента, где заболевание не так давно начало распространяться. Шведские власти подтвердили наличие нового варианта Klade I в регионе Стокгольма. "У нас теперь есть подтверждение того, что в Швеции есть серьезный вариант МПОК", - заявил министр здравоохранения Якоб Форссмед.

Заболевший заразился вирусом во время пребывания в африканском регионе, где наблюдается крупная вспышка заболевания, заявила директор генерального управления здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл на пресс-конференции в четверг. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с шведскими властями, чтобы оказать стране поддержку в связи с первым случаем варианта Klade Ib МПОК.

Ранее МПОК было известно как осповакцина, так как оно было впервые выявлено у обезьян. Вирус связан с классическим вирусом оспы и вызывает кожную сыпь, лихорадку и мышечные боли. Существует две вакцины, но их дозагов не хватает в Африке. Инфекции Klade I ранее наблюдались только в Центральной Африке, в том числе в Демократической Республике Конго (ДРК), согласно Институту Роберта Коха (RKI).

Шведский случай МПОК не вызывает беспокойства у властей

Однако управление здравоохранения Швеции пока не беспокоится из-за этого случая. Вигзелл заявила, что риск распространения заболевания среди населения отсутствует. "Сам случай в настоящее время не требует дополнительных мер по контролю за инфекциями, но мы, конечно, будем внимательно следить за ситуацией", - заявила Вигзелл на пресс-конференции с министром социальных дел.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПЗ) также продолжает оценивать риск инфекции как очень низкий.

Только в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь объявила самую высокую тревогу из-за распространения вирусной инфекции в Африке. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, это вопрос международной озабоченности в области здравоохранения. Эксперты считают, что Klade I может быть более заразным, чем предыдущие варианты, и вызывать более серьезные инфекции.

Причиной является нынешняя вспышка вирусной инфекции в Демократической Республике Конго, которая также распространилась на соседние страны. Вспышка в Конго началась с распространения эндемического штамма, известного как Klade I. Новый вариант Klade Ib, похоже, передается легче через обычный тесный контакт, в том числе половой.

Заболевший в Швеции заразился вирусом МПОК во время своего визита в африканский регион, где наблюдается значительная вспышка заболевания. Это первый подтвержденный случай варианта Klade I вне Африки, как сообщили шведские власти.

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