- Первый немецкий астронавт отправится в космос в конце года

Первая немецкая женщина в космосе отправится в полет на ракете Falcon 9 от SpaceX. Рабеа Рогге является одной из четырех "международных исследователей" в запланированной многосуточной коммерческой миссии, объявленной компанией миллиардера Илона Маска. Пуск может состояться уже к концу года.

Рогге была представлена как "специалист миссии". Немка изучала электротехнику и информатику в ETH Цюриха. Она также работала над концепцией наноспутниковой центрифуги на низкой околоземной орбите. Для своей докторской диссертации она переехала в Норвежский университет науки и техники.

В течение трех-пятидневной миссии на космическом корабле "Дragon" команда будет сосредоточена на полярных регионах Земли. На высоте от 425 до 450 километров, среди прочего, будет изучаться явление, называемое "Стив". Это светящиеся фиолетовые полосы в ночном небе, похожие на северное сияние. SpaceX также заявило, что во время миссии "Fram2" могут быть получены первые рентгеновские изображения людей в космосе. Другие члены экипажа приезжают из Мальты, Норвегии и Австралии.

Falcon 9 - это частично перезапускаемая ракета-носитель, способная перевозить людей и полезные нагрузки, такие как спутники, в космос. По данным SpaceX, на данный момент было проведено 361 запуск с 319 посадками. Если спутники нужно только разместить на низкой околоземной орбите, ракета может перевозить более 22 тонн, а для космического аппарата на Марс - 4 тонны. Falcon 9 уже запускал грузовые космические аппараты, которые пристыковались к Международной космической станции (МКС).

Ни одна немецкая женщина еще не была в космосе

Рогге сказала в X, что чувствует себя невероятно польщенной тем, что была выбрана. "Я действительно с нетерпением жду того, чтобы нести ответственность за исследования и реализацию некоторых интересных проектов".

По словам представителя Немецкого аэрокосмического центра (DLR), еще ни одна немецкая женщина не была в космосе. Хотя были несколько женских кандидатов и запасных астронавтов, ни одна женщина никогда не летала, как объяснил представитель DLR. В списке DLR указаны 12 мужчин, побывавших в космосе.

Нет единого признанного определения того, кто считается астронавтом во всем мире. Например, Ассоциация космических исследователей (ASE) принимает в члены только тех, кто совершил хотя бы один орбитальный виток вокруг Земли на космическом аппарате. Список ASE людей, уже летавших в космосе, включает около 700 имен.

Компания Илона Маска SpaceX объявила Рабеа Рогге одним из членов экипажа для предстоящей коммерческой миссии, где она будет работать в качестве специалиста миссии и сосредоточится на полярных регионах Земли, потенциально сделав первые рентгеновские снимки людей в космосе.

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