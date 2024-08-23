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Первый матч Бундеслиги транслировался по бесплатному телевидению в субботу.

Первый матч нового сезона бундеслиги будет транслироваться на бесплатном телевидении. Канал Sat.1מים выбран для показа матча между действующими чемпионами Байером Леверкузен и Монахенгладбахом. Кроме того, на протяжении всего сезона канал будет транслировать дополнительные матчи.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

- Первый матч Бундеслиги транслировался по бесплатному телевидению в субботу.

Спортивные фанаты могут посмотреть первый матч нового сезона Бундеслиги между "Боруссией Мёнхенгладбах" и действующими чемпионами "Байером Леверкузеном" в прямом эфире на бесплатном канале. Матч будет транслироваться на Sat.1 сегодня в 20:30 по местному времени прямо из "Боруссии-Парк" в Мёнхенгладбахе. Кроме телевидения, матч также можно будет посмотреть в прямом эфире на DAZN.

Оба клуба начали сезон с побед в своих официальных матчах. "Байер" выиграл Суперкубок на своем поле, обыграв "ВФБ Штутгарт" в напряженной серии пенальти в прошлую субботу. "Боруссия" обыграла команду третьего дивизиона "Эрцигебирге Аюэ" со счетом 3:1 в первом раунде Кубка Германии в прошлый уик-энд.

Sat.1 покажет один матч на 15-м и 16-м турах на бесплатном телевидении, которые предшествуют и следуют за зимним перерывом. Кроме первого матча, канал также покажет стыковые матчи за выживание tanto в Бундеслиге, как и во Второй Бундеслиге. Ранее Sat.1 транслировал первый матч Второй Бундеслиги между "1. FC Кёльн" и "Гамбургом" 2 августа, а также матч за Суперкубок в прошлую субботу.

Увлечение футболом продолжается, так как оба клуба начали сезон с побед в своих матчах. "Байер" выиграл Суперкубок, победив в напряженной серии пенальти против "ВФБ Штутгарт", в то время как "Боруссия" обыграла "Эрцигебирге Аюэ" в матче Кубка Германии.

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