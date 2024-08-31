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Федеральные земли ГерманииНовостиВторая Бундеслига

Первый домашний матч закончился ничьей, Дармштадт стремится к своей первой победе.

 and  Katherine Bradley
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В рамках нынешней кампании Бундеслиги команда Eintracht Frankfurt под руководством Дина Топпмёллера...
В рамках нынешней кампании Бундеслиги команда Eintracht Frankfurt под руководством Дина Топпмёллера готовится к своему дебютному домашнему матчу сезона.

- Первый домашний матч закончился ничьей, Дармштадт стремится к своей первой победе.

Этим сезоном «Эйнтрахт» Франкфурт открывает свой первый домашний матч в футбольной Бундеслиге. В субботу (15:30 CET/Sky) Орлы сойдутся с ТСГ 1899 Хоффенхайм на своем поле. К сожалению для главного тренера «Эйнтрахта» Дино Топпмёллера, летнее приобретение Оскар Хёйлунд выбыл из-за перелома пятой метатарзальной кости, полученной во время тренировки команды на этой неделе.

Между тем, в 2-й Бундеслиге «Дармштадт 98» ищет свою первую победу. Лилии отправляются в гости к SV Эльверсберг в субботу (13:00 CET/Sky). Команда, выбывшая из Бундеслиги, пока набрала всего одно очко в трех матчах.

Локальные соперники «Эйнтрахта» Франкфурт, «Дармштадт 98», выступают в Второй Бундеслиге в этом сезоне. Несмотря на сильный старт с тремя матчами, они еще не завоевали свою первую победу.

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