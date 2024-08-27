- Первоначальные меры предосторожности на выставке в Лейпциге

Первый раз в истории около 150 работников на ярмарке в Лейпциге присоединились к забастовке, сообщает профсоюз Verdi. Акция под названием "Наша ярмарка не заботится о нас" направлена на влияние на текущие переговоры о зарплате. Профсоюз требует увеличения зарплаты на 650 евро и премию в размере полной зарплаты за месяц.

Ярмарка в Лейпциге, которой совместно владеют город Лейпциг и Свободное государство Саксония, имеет коллективный договор всего два года. По словам руководителя сектора Verdi Пауля Шмидта, зарплаты на ярмарке примерно на 20% ниже, чем у ее акционеров. Другие немецкие ярмарки платят более высокие зарплаты. Из-за инфляции и других факторов требуется существенное повышение зарплаты на ярмарке в Лейпциге.

Менеджмент ярмарки не согласен с требованиями Verdi, считая забастовку "совершенно необоснованной". На первых двух раундах переговоров они предложили "очень многообещающее предложение", которое привело бы к ежемесячному увеличению зарплаты сотрудников на 13,1%. Однако Verdi требует увеличения на 29,3%, что, по словам генеральных директоров Мартина Бухла-Вagnera и Маркуса Гейзенбергера, неосуществимо с финансовой точки зрения. Они призывают Verdi проявить гибкость и вернуться к продуктивным обсуждениям внутреннего коллективного договора на третьем раунде переговоров в начале сентября.

Работники ярмарки в Лейпциге, принявшие участие в забастовке, обратились за поддержкой в суд, считая, что их права нарушаются в ходе переговоров о зарплате. Несмотря на то, что менеджмент ярмарки предложил существенное увеличение зарплаты, Verdi утверждает, что суд должен вмешаться, чтобы гарантировать справедливое повышение зарплаты, соответствующее зарплатам на других немецких ярмарках.

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