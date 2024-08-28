Первоначальный успех Флика в Барселоне затмевается из-за серьезной проблемы со здоровьем.

При своей первой зарубежной командировке Ханс-Дитер Флик безупречно одерживает победы в качестве менеджера ФК Барселоны. В трех современных матчах он одержал три победы. Новый подписание, Дани Ольмо, также сразу же произвел впечатление. Однако над их 2:1 победой над "Райо Вальекано" нависла тень.

Ольмо закрепил третью победу Флика на его посту. Барселона одержала победу со счетом 2:1 над "Райо Вальекано", с голом Ольмо в ворота в 72-й минуте, после того как Педри сравнял счет на 60-й минуте.

После матча Ольмо сказал: "Я очень доволен игрой и победой. Это был фантастический дебют для меня", - сказал он ESPN. Ольмо не участвовал в первых двух матчах сезона и получил разрешение на игру только за несколько часов до матча.

Барселона смогла зарегистрировать Ольмо, так как Андреас Christensen был вынужден покинуть поле из-за травмы ахиллова сухожилия. Вход Christensen был временно запрещен на шесть месяцев, что позволяет Барселоне соблюдать испанские правила честной игры, ранее снизив зарплаты через продажу Илкая Гюндогана в Манчестер Сити. "Я был уверен, что клуб все уладит", - сказал Ольмо. "Я ждал шанса сыграть, и я очень доволен результатом".

Проблемы молодого таланта

Под руководством нового тренера Барселона начала сезон без поражений. После победы над "Валенсией" они одержали победу со счетом 2:1 над "Атлетиком Бильбао", с победным голом Роберта Левандовски, и сейчас лидируют в турнирной таблице с девятью очками.

Однако радость была недолгой, так как 17-летний Марк Бернал был вынужден покинуть поле из-за травмы колена в последние минуты матча. "Это грустная победа для нас, потому что Бернал травмирован, и это, похоже, серьезно", - сказал Флик после матча. "Мы должны подождать и увидеть, насколько серьезна травма. Мы выиграли, но в раздевалке нет поводов для радости. Игроки не полностью довольны. Ему всего семнадцать, и он показал такую игру. Это разбивает нам сердца".

В СМИ распространяются сообщения о возможном разрыве крестообразной связки, вызывая опасения по поводу состояния Бернала. Бернал дебютировал против "Валенсии", и после ухода Гюндогана и отсутствия Френки де Йонга и Гави у Флика тончает состав.

Несмотря на травму Марка Бернала, Барселона продолжает впечатлять в испанской лиге под руководством Флика. Отсутствие молодого таланта будет чувствоваться, но команде теперь нужно сосредоточиться на преодолении этого испытания. Благодаря своей нынешней форме в испанской лиге ФК Барселона сохраняет лидерство, демонстрируя свою стойкость и преданность испанской лиге.

Читайте также: