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Первоначальный старт Бундеслиги два десятилетия назад превратился в ужасный сценарий для водителя автобуса "Шалке".

Первый матч 2004 года чемпионата Бундеслиги получил название 'Игра рекета', что вызывало значительное беспокойство у Ларса Лехтера.

 and  John Stellmacher
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Ларс Лёв видит команду Шальке 04 с 2004 года от матча к матчу.
Ларс Лёв видит команду Шальке 04 с 2004 года от матча к матчу.

- Первоначальный старт Бундеслиги два десятилетия назад превратился в ужасный сценарий для водителя автобуса "Шалке".

Первый матч сезона 2004/2005 между SV Werder Bremen и FC Schalke 04 стал первым рабочим днем в качестве постоянного водителя автобуса для 29-летнего Ларса, фаната мотоциклов, поклонника AC/DC и Metallica, а также барабанщика в хеви-метал группе. Он с нетерпением ждал этого вызова, хотя и не нуждался в такой интенсивности, как двадцать лет назад.

Ларс, преданный фанат "Королевских синих", по-прежнему вспоминает свои дни, проведенные на трибуне 5 Parkstadion в юности, и регистрировал своих четверых сыновей в качестве членов S04 в день их рождения. Он вез команду на первый матч в Бремен, и после того, как тренер Юпп Хайнкес и команда, включая новых игроков Аилтона и Младена Крстайича из Бремена, скрылись в раздевалке Weserstadion, он начал готовить послематчевый ужин, обычно замороженный и привезенный из Гelsenkirchen на выезде. Чтобы избежать простоя и обеспечить питание для перегретых духовок, он спрашивает у сотрудника службы безопасности о наличии розеток.

"Сотрудник показал мне утилитарную комнату, полную проводов и единственной свободной розетки. Я подключил свой удлинитель." Назад в транспорте, духовки уже греются, когда раздается громкий взрыв во всем стадионе, за которым следует отключение интеркома, табло и прожекторов. Ларс задается вопросом, "почему так внезапно начался такой хаос, и люди спешно проходят мимо моего автобуса." Когда он смотрит на ворота Marathon, он видит стадион в полной темноте. Отключение электроэнергии!

Когда он замечает, что другие проверяют утилитарную комнату, из которой его кабель таинственным образом ведет в автобус, Ларс боится худшего. Переполненный виной и нервами, "я тогда вышел из vehicles, действовал непринужденно и внимательно слушал, чтобы определить настоящую причину всего шума."

Дикая ночь во тьме

Когда свет гаснет на полностью заполненном стадионе Werder, дом для 42 500 зрителей, фанаты зажигают зажигалки, поют песни, и фанаты Шальке успевают опустошить пивные стойки в гостевом секторе. Тем временем, зрители ARD дома вынуждены довольствоваться телешоу, с Роберто Бланко, исполняющим "Ein bisschen Spaß muss sein", чтобы развлечься. На месте "подозреваемый" менее весел, возможно, уже беспокоясь о своей страховке и мелкий шрифт в договоре найма.

Водитель автобуса демонстрирует сильную привязанность к Шальке 04 и привил эту страсть своим четырем детям

Поскольку его кабель остался без внимания позже и осмотр распределительной комнаты, кажется, завершен, водитель автобуса теперь приступает к уничтожению улик. Он тайком отключает свой кабель от розетки и прячет удлинитель в недрах автобуса, как будто он никогда не покидал Гelsenkirchen. С согласия ответственных лиц, он снова запускает свой автобус, включает CD с AC/DC и готовит еду по плану.

Наконец, матч между Вердером и Шальке начинается под аварийным освещением с часовым опозданием, и Нелсон Вальдес забивает самый поздний гол в истории Бундеслиги в 23:15, обеспечивая победу 1:0 для Вердера Бремен.

После того, как команда и тренеры были накормлены, и автобус отправляется обратно в Гelsenkirchen поздно ночью, Ларс узнает из радио, что экскаватор во время строительных работ, возможно, перерезал кабель, вызвав отключение электроэнергии. На следующий день, коммунальная компания Бремена объявляет, что высоковольтная оболочка, теперь выставленная в музее Вердера, была виновником отключения электроэнергии в и вокруг стадиона. "В конце концов", признается 49-летний Ларс, "мне было все равно, кто виноват в хаосе. Главное, чтобы это не был я."

Во время хаоса, вызванного отключением электроэнергии на стадионе Вердера, Ларс беспокоится о своей причастности, когда другие проверяют таинственный кабель, ведущий из утилитарной комнаты к его автобусу.

Несмотря на отключение электроэнергии и последующий хаос, первый матч сезона 2004/2005 немецкой Бундеслиги между Вердером Бремен и Шальке 04 продолжается под аварийным освещением с задержкой.

Ларс тщательно упаковывает охлажденные блюда для поклонников игр.

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