- Первоначальный конкурс на водопроводную башню с использованием воздушных двигателей

На праздновании столетия со дня основания летной академии на Wasserkuppe в регионе Rhön запланировано уникальное шоу на ее вершине. Впервые в истории международные команды будут соревноваться в воздушной акробатике в пятницу и субботу, как объявил Маркус Курц, вице-президент Общества по продвижению планерного спорта на Wasserkuppe (GFS).

Шоу откроется в пятницу зрелищным фристайл-конкурсом. По словам Курца, небо над Rhön озарят самолеты, оставляющие радужные полосы от дымовых шашек, прикрепленных к крыльям и шасси.

"Победителем станет тот, кто окажется ближе всего к цели"

На следующий день участники примут участие в напряженном конкурсе точной посадки, где победителем станет пилот, приземлившийся ближе всего к цели на взлетно-посадочной полосе. Курц уточнил: "Победителем станет тот, кто окажется ближе всего к цели". Соревнования, в которых примут участие пилоты из Великобритании и Швейцарии, состоятся только при благоприятных погодных условиях.

Летная академия на Wasserkuppe, история которой насчитывает столетие, считается самой старой в мире. Wasserkuppe высотой 950 метров, расположенная на границе земель Гессен, Бавария и Тюрингия, получила прозвище "Гора пилотов" из-за своей долгой истории авиации. Рядом с вершиной горы находится Немецкий музей планерного спорта.

В честь столетия на "Горе пилотов" в Rhön соберутся международные команды для показа воздушной акробатики. Посещение этого события на летной академии Wasserkuppe в регионе Rhön станет незабываемым опытом.

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