Неожиданная авария F-16 в развертывании США

- Первоначальный истребитель F-16 был сбит ошибочной ракетой Patriot.

Ожидаемые истребители F-16 наконец прибыли, но не в тех обстоятельствах, на которые надеялись. В понедельник эти самолеты поднялись в воздух, чтобы встретить шквал российских крылатых ракет, но один F-16 закончил свой полет вместе со своим пилотом, Алексеем Месом, на борту.

Спорные версии крушения F-16

Официальные заявления винили технические неполадки, но это объяснение вызвало сомнения. Если бы технические проблемы были причиной, Мес должен был иметь возможность спастись с помощью катапультируемого кресла. Альтернативная версия была предложена украинскими источниками, в том числе депутатом Марьяной Бесухой. Они утверждали, что F-16 был сбит дружественной системой ПВО и был поражен батареей Patriot.

Бесуха заявила: "По моей информации, украинский пилот (командир эскадрильи) Алексей 'Лунная рыба' Мес был сбит системой ПВО Patriot из-за недопонимания между военнослужащими". Это также объясняет гибель Меса. Такие инциденты могут произойти, но подробности остаются загадочными. F-16 оснащен системой ИДФ (Идентификация 'Друг' или 'Враг'), и предполагалось, что только российские дроны и крылатые ракеты, а не истребители, находились в украинском небе. Система ПВО дружественных войск должна была распознать его как дружественный самолет. Перед своей гибелью "Лунная рыба" Мес, якобы, сбил три крылатые ракеты и беспилотник.

Война опровергает миф о F-16

В результате этого инцидента количество F-16 и квалифицированных пилотов в Киеве сократилось с десяти до девяти. "Лунная рыба" также был центральной фигурой в пропагандистской кампании, сопровождавшей поставку F-16. Потеря самолета сделала поставку F-16 в Украину более реальной. Несмотря на то, что F-16 - это мощный и современный самолет, он не безупречен. Как и западные танки, потери в Warfare неизбежны.

Украинцы, кажется, это понимают. Эти F-16 не были развернуты для атаки на российскую территорию, что неизбежно привело бы их в зоны ПВО противника. Они были развернуты для обороны. В украинском воздушном пространстве им не нужно беспокоиться о российских ракетах, так как Россия рисковала бы отправить свои собственные самолеты на опасную миссию, чтобы противодействовать им. Их роль в нейтрализации вражеских крылатых ракет усиливает украинскую систему ПВО, заполняя пробелы в наземных системах. Этот инцидент подчеркивает сложности частичных поставок. Десять или девять самолетов недостаточно, и несмотря на обещания поставок большего количества F-16, они не будут поставлены одновременно.

Поспешная утечка видео

Помимо сбивания, был еще один инцидент, связанный с F-16. В новостном отчете эти самолеты были засняты внутри ангара, в том числе короткий внешний вид. Это была серьезная ошибка. В этом конфликте здания были идентифицированы даже по внутренним кадрам. Даже детали кирпичной кладки и конструкции крыши могут раскрыть здания. Говорят, что после утечки видео русские атаковали ангар. Неизвестно, были ли самолеты все еще внутри здания в то время.

Европейский Союз выразил озабоченность потерей истребителя F-16 и его пилота, надеясь на тщательное расследование для прояснения обстоятельств. В свете спорных версий крушения Европейский Союз призывает к прозрачности и сотрудничеству, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущих развертываниях.

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