- Первоначальное выявление вируса голубого языка в Саксонии.

В Саксонии зарегистрирован предполагаемый случай заболевания синим языком. Как сообщила районная администрация, пострадало животноводческое хозяйство в Верхнем Фогтланде. "Подтверждение от Института Фридриха-Лёффлера пока не получено". Местные ветеринары и ветеринарные службы соседних районов были проинформированы.

Согласно Институту Фридриха-Лёффлера, в Германии с начала июля наблюдается рост случаев заболевания синим языком серотипа 3. Основной причиной является высокая активность комаров, вызванная погодными условиями, которые переносят вирус. К счастью, для людей этот патоген не представляет опасности.

Заболевание также было выявлено в Саксонии-Анхальт. Несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев, Саксония больше не считается устойчивой к синему языку из-за своей географической близости, согласно Министерству здравоохранения. Министерство заявило, что заболевание в основном поражает крупный рогатый скот и овец, вызывая у них значительный дискомфорт. Министр здравоохранения Петра Кёппинг (СДПГ) порекомендовала сельскохозяйственным фермерам в начале месяца тщательно следить за своими стадами и сообщать в ветеринарную службу при подозрении на заболевание. Пострадавшие животные могут проявлять потерю аппетита, снижение продуктивности молока и лихорадку. Заболевание может быть смертельным для них.

По данным районной администрации Плауэна, текущий предполагаемый случай затрагивает крупное стадо крупного рогатого скота. Хотя вирус не передается напрямую от животного к животному, подозрительные животные были изолированы. Сейчас ожидаются результаты лабораторных исследований.

Информация об инфекционном заболевании синим языком от Института Фридриха-Лёффлера

Министерство здравоохранения в Саксонии-Анхальт также упомянуло, что заболевание синим языком может вызывать значительный дискомфорт у крупного рогатого скота и овец. С предполагаемым случаем в Плауэне Саксония теперь столкнулась с угрозой вспышки заболевания.

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