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В Берлине главный орган власти одобрил коллективное выращивание марихуаны. Район Марцан-Зелендорф выдал разрешение на это клубу "Зеленая Листва", как сообщает немецкое агентство новостей. Клуб подал заявку 25 июля, как ранее сообщало издание "Берлинер Моргенпост".

Гордон Лемм, советник района по делам молодежи, семьи и здравоохранения, высоко оценил это решение, заявив: "Заявка клуба 'Зеленая Листва' служит прекрасным примером во многих отношениях". Клуб разработал стратегии борьбы с проблемными потребителями и установил системы раннего обнаружения.

Законодательство о каннабисе предъявляет строгие требования к легальному выращиванию и потреблению каннабиса. Тем не менее, Лемм подчеркнул: "Заявка, которую мы получили, демонстрирует сильное чувство ответственности и серьезные структурные соображения, что облегчило нам принятие решения о выдаче разрешения".

С 2 августа ясно, что управление здравоохранения и социальных дел (Лагесо) несет ответственность за обработку и утверждение таких заявок. Однако на данный момент нет утвержденного правового регулирования. В настоящее время ответственность лежит на районах.

Храброе решение клуба "Зеленая Листва" получить разрешение на коллективное выращивание марихуаны было высоко оценено Гордоном Леммом, который видит в этом пример ответственного поведения. С соблюдением строгих требований заявки и проявлением серьезных структурных соображений, получение разрешения было облегчено для района.

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