- Первоначальное производство памятного проекта "MemoriAHR": первоначальное изготовление стелы

"Инициатива «ПамятьАХР» по увековечиванию памяти о наводнении 2021 года в долине Аха продолжает развиваться. Уже изготовлены первые стальные опоры для памятника, сообщила Аннете Хольцапфель из группы активных граждан.

На мероприятии в среnesday вечером состоялась информационная сессия о проекте, на которой один из памятников был установлен снаружи для общественного обозрения, согласно Хольцапфель. Цель состоит в том, чтобы установить 34 памятника вдоль Аха, которые будут служить памятником о наводнении 2021 года и демонстрировать «впечатляющую» сплоченность в долине Аха. В этом году планируется опубликовать на цифровом портале культурного наследия от государства первыеhand видео с наводненной ночи.

Во время наводнения 2021 года в Рейнланд-Пфальце погибло 136 человек, из которых 135 погибли в долине Аха. Один человек все еще считается пропавшим без вести. Множество домов были разрушены, а улицы и мосты смыты.

Хольцапфель выражает оптимизм в том, что многие памятники будут установлены в начале 2025 года. «И я надеюсь, что к концу года будет установлено большинство, если не все», — сказала она. «Но в конечном итоге это зависит от процесса восстановления». Памятники также будут отмечать уровень воды в ту ночь. Они создадут путь памяти через долину Аха. «Для нас всегда было важно представлять всю Ах, представлять всех ее людей», — заключила она.

На мероприятии в среду вечером Хольцапфель упомянула план установки памятников снаружи для общественного обозрения, в том числе того, который находится возле «Ах». Инициатива планирует установить 34 памятника вдоль «Аха», каждый из которых будет памятником о влиянии наводнения 2021 года в «долине Аха».

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