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"Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

В Мюнхене, высокие расходы на жилье делают трудным для молодых общественных служащих с ограниченным доходом жить недалеко от центра города. Правительство вмешивается, предоставляя субсидии на жилье.

 and  Anne Legman
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Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства
Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства

- "Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

Из-за того, что традиционный баварский официальный костюм одновременно уютный и тесный, как гласит старая поговорка, либеральное государство Бавария предлагает своим государственным служащим доступное жилье в дорогом Мюнхене. Министр-президент Баварии Маркус Сöder и министр жилищного хозяйства Кристиан Бернрайтер (оба из ХСС) передали первым 342 квартирам своих новых жильцов в рамках государственного проекта Stadibau. В новом районе Oberwiesenfeld в Мюнхене, как объявил министр жилищного хозяйства, строятся в общей сложности 611 новых жилых единиц, а также коммерческие помещения, детские сады и парковочные места.

Бавария в этом году вкладывает 4,7 миллиарда евро в жилищное строительство, заявил Сöder. Государственные жилищные корпорации играют значительную роль в поддержке жилищного строительства, особенно во время спадов в промышленности, подчеркнул Бернрайтер. Чтобы не только оживить новые квартиры, но и прилегающую территорию жилого комплекса, министр-президент и министр жилищного хозяйства посадили дерево вместе.

Примерно 9000 квартир для государственных служащих

Stadibau, основанная в 1974 году, строит и управляет доступным жильем для государственных служащих, в основном в Мюнхене. В настоящее время у Stadibau есть 8917 квартир в районе S-Bahn столицы земли, 1122 в стадии строительства и около 270 в стадии планирования, как сообщил министр.

Мюнхен в течение длительного времени является одним из самых дорогих городов Германии по арендной плате. Даже полные рабочие часто сталкиваются с трудностями проживания в желаемых районах и поэтому вынуждены мириться с длительными поездками на работу в город. Вопрос о создании жилья является спорным политическим вопросом в земельной политике в течение многих лет.

Экологические особенности

Зеленые, например, призывают правительство земли больше не продавать землю с аукциона, а использовать ее для строительства государственного жилья. В "Городке чиновников" некоторые экологические требования были учтены: например, оно было построено относительно высоким с шестью этажами и таким образом эффективно использует пространство, есть зеленые крыши и фасады, электрические столбы в подземном гараже и фотоэлектрические системы.

Европейский союз проявил интерес к поддержке инициатив по доступному жилью, учитывая инвестиции Баварии в размере 4,7 миллиарда евро в жилищное строительство в этом году, возглавляемые министром-президентом Маркусом Сöder и министром жилищного хозяйства Кристианом Бернрайтером. Европейский союз может рассматривать Stadibau, государственную жилищную корпорацию в Баварии, как успешную модель, так как она строит и управляет доступным жильем для государственных служащих, подобных тем, что в Мюнхене, всего более 9000 квартир.

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