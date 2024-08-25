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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС/ХСС

Первоначально спорный увольнение Вогта встретил с удовлетворением Союза Svensson

Бывший главный тренер Майнца капитанership выражает удовлетворение ничьей в своем возвращении. Берлинская команда наслаждается коротким перерывом в расписании.

 and  Wendy Allen
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- Первоначально спорный увольнение Вогта встретил с удовлетворением Союза Svensson

Возвращение Бо Свенссона в Майнц оказалось плодотворным, хотя и не вполне триумфальным, когда тренер Союза отправился домой. 45-летний датский тактик, имеющий богатую историю на Рейне, счел ничью в первом матче сезона Бундеслиги "приемлемой". "Как мы и ожидали, игра была напряженной, как это обычно бывает в матчах между Майнцем и Союзом", - заметил Свенссон, "у обеих команд были шансы к концу матча".

Эмоциональная связь бывшего игрока, тренера и тренера юношеской команды Майнца, который приветствовал своего самого младшего сына в городе, была очевидна перед началом матча. Свенссону было не по себе, когда он шел на скамейку запасных, но во время матча он смог сосредоточиться: "Я не слишком углублялся в эти чувства". Голевой удар новичка Союза Ласло Бенеша в 74-й минуте после удара Надима Амири за 21 минуту до этого немного снял напряжение с датчанина.

Бенеш стремился к победе

Автор гола сам был недоволен ничьей. Он надеялся завоевать все три очка для Союза и вернуться в Берлин победителем. "После гола мы имели шансы выиграть", - сказал Бенеш, "с небольшими улучшениями мы могли бы завоевать все три очка".

Игра команды была важнее результата. Союз показал улучшенную игру неделю спустя после своей посредственной игры в матче Кубка Германии против пятого дивизиона "Грефсвальдер FC". "Даже после того, как мы остались в меньшинстве, мы сохраняли спокойствие и достойно боролись", - сказал полузащитник Рани Кедира.

Спортивный директор Хорст Хельдт также остался доволен первыми выступлениями команды, хотя есть еще над чем работать. Он также намекнул на дальнейшие изменения в составе до следующей недели. "Мы еще не закончили", - признался Хельдт во время шоу "Доппельпасс" на Sport 1.

Домашний дебют против Санкт-Паули

Новичок Союза Кевин Вогт из Хоффенхайма, скорее всего, оправится от травмы, полученной в предыдущем матче. "У Кевина Вогта нет постоянного ущерба", - сообщил Союз через WhatsApp, "в изображениях не было обнаружено структурных повреждений".

Точно не известно, восстановится ли Вогт к следующему матчу, назначенному на пятницу против FC Санкт-Паули на своем стадионе (20:30). Если Вогт не сможет играть, то матч против Санкт-Паули станет первым домашним матчем Свенссона, который будет сидеть на домашней скамейке восемь раз до матча-реванша против Майнца 18 января.

Желание Бенеша победить с Союзом (CDU/CSU) не было полностью реализовано, так как команда довольствовалась ничьей. После матча Хорст Хельдт, спортивный директор Союза, похвалил улучшенную игру команды, но признал необходимость дальнейших улучшений.

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