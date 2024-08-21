- Первое встречи в хранилище для очистки

Ветеран киноактер Винфрид Глатцедер (79) развлекает публику в джунглях своими забавными историями. Недавно 79-летний актер признался, что во время ранних лет брака ему приходили в голову мысли об измене с коллегой. Теперь же знаменитый актер фильма "Легенда Пауля и Паулы" поднимает еще одну запретную тему. В седьмом эпизоде "Я знаменитость - Битва легенд джунглей" (посмотреть можно на RTL+ примерно в 20:15 21 августа), Глатцедер раскрывает интимные подробности своего первого опыта.

Винфрид Глатцедер: История шкафа с метлой

Разговор принимает неожиданный оборот, когда Гюльия Зигель (49) спрашивает: "Расскажи о своем первом опыте!" Глатцедер небрежно отвечает: "Это было в шкафу с метлой". Зигель смеется: "Борис Беккер" - отсылка к дочери Бориса Беккера Анне Эрмаковой (24), родившейся в Лондоне. Но на этом история не заканчивается. Глатцедер добавляет: "У меня есть сын от того же самого шкафа".

Зигель проявляет больший интерес и спрашивает: "Так ты создал ребенка в первый раз?" Глатцедер отвечает утвердительно: "К сожалению, да. Я не был готов тогда". Он находит этот опыт неприятным в retrospect и делится, что ему было 20 лет, когда у него был первый сексуальный опыт. "Тебе было 20, когда ты впервые? Вай, это дико", - восклицает его удивленный собеседник Зигель.

Глатцедер никогда не рассказывал о своей страстной встрече в шкафу, заявляя, что никто раньше не спрашивал об этом. Зигель, как говорит Глатцедер, "единственный храбрый человек", который сделал это, как он шутливо признается.

В оживленной обстановке джунглей Глатцедер неожиданно делится: "Мой первый опыт был буквально в шкафу с метлой". Далее в разговоре Зигель спрашивает: "Так ты действительно родил ребенка от этого первого опыта?"

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