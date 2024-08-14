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Первое сельскохозяйственное поселение в Альтмарке

В раннем неолите сельское хозяйство практиковали не только в очень плодородной Магдебургской пустоши. Археологи недавно обнаружили следы первых farmers на восточной Альтмарке.

 and  Mark Rodriguez
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До строительства автострады А14 в Альтмарке археологи нашли следы поселений.
До строительства автострады А14 в Альтмарке археологи нашли следы поселений.

- Первое сельскохозяйственное поселение в Альтмарке

Раскопки, предшествующие строительству автомагистрали, привели археологов к открытию поселения каменного века, возрастом 7000 лет, вблизи Белькау, недалеко от Штендаля. "До сих пор типичные контуры домов первых farmers не были известны в Альтмарке, севернее границы лессовых почв", - сказала археолог и координатор проекта Йоханна Шюлер. "Это научный прорыв и переворачивает наше текущее знание о культуре линейной керамики - мы ранее считали, что первые farmers предпочитали селиться на лессовых почвах", - объяснила археолог и руководитель отдела Сюзанна Фридрих.

Лесс преимущественно формировался во время последнего ледникового периода до около 13000 лет назад. Ветер распределял этот материал по всей Германии. Как родительский субстрат, лесс является основой для самых благоприятных сельскохозяйственных почв.

Поселены на небольшой черноземной территории

Первые farmers в Альтмарке, по словам археологов, выбрали для своего поселения место на черноземе вместо лессовой почвы. На востоке Альтмарка, особенно между Белькау и Остербург, еще сегодня есть небольшие участки, покрытые черноземом. Чернозем - это верхний слой почвы, окрашенный гумусом. Именно такой островок был выбран первыми farmers для своего поселения в Белькау. На данный момент обозначены контуры четырех домов.

Это было бы небольшое селение площадью всего 5000 квадратных метров. Связанные с ним осколки керамики были найдены в характерных сопутствующих траншеях. Люди того времени украшали свою керамику линейными полосами, поэтому археологи говорят о культуре линейной керамики.

Дома были изолированы

Обнаруженные сейчас контуры домов имеют ширину 6-7 метров и длину около 30 метров. По внешней стороне стен был взят глинистый грунт для утепления стен. "Поселенцы брали глину из подпочвы, чтобы штукатурить стены домов", - сказала руководитель раскопок Мариола Рачковска-Джонс.

По словам археологов, эти farmers поселились в этом районе на постоянной основе и занимались сельским хозяйством, как они привыкли из Магдебургской боры и других регионов с отличными почвами.

Раскопки проводились в рамках строительства новой федеральной автодороги 14 между Штендаль-Мидт и Остербург. "В процессе строительства автомагистрали мы имеем дело с ландшафтами, которые мы ранее не знали в деталях", - сказала Фридрих. Хотя время от времени находились остатки первых farmers вдоль крупных речных долин, доказательств постоянного поселения с большими жилыми зданиями не было - и считалось маловероятным.

Открытие поселения каменного века вблизи Белькау ставит под сомнение предыдущие предположения о культуре линейной керамики, так как указывает на то, что первые farmers предпочитали селиться на черноземных участках, а не на лессовых почвах. Это древнее поселение, казалось, было небольшим селением, занимающим примерно 5000 квадратных метров земли.

Раскопки привели к обнаружению контуров домов, с четыремя домами, идентифицированными на данный момент, указывающими на постоянное поселение первых farmers в этом районе.

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