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КультураНовостиПринц Карл Филипп

Первое появление после объявления о рождении ребенка

На публичном мероприятии в понедельник вместе появились принцесса София и принц Карл Филипп Шведские, последовавшее за объявлением о новом члене их семьи.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Королевская фигура София и супруг Карл Филипп Швеции на публичном мероприятии
Королевская фигура София и супруг Карл Филипп Швеции на публичном мероприятии

- Первое появление после объявления о рождении ребенка

2 сентября Принцесса София Швеции (39) вернулась на публику после объявления о своей беременности. В среду она и ее муж, Принц Карл Филипп Швеции (45), посетили Арвику, расположенную в шведской провинции Вермланд. Несмотря на дождь, который испортил настроение, жители Арвики радушно встретили монархов, подарив принцессе цветы и выразив свои пожелания. Ее растущий живот почти не был виден под большим белым свитером и сине-белой полосатой шарфом.

Поездка в Вермланд, похоже, побудила королевскую чету объявить о беременности, как сообщил представитель дворца Маргрета Торгрен шведской газете "Экспрессен". Принцесса София почувствовала облегчение, что может присутствовать на мероприятиях в Вермланде с Принцем Карлом Филиппом без необходимости скрывать это, сказала Торгрен. У пары запланировано несколько мероприятий в Вермланде, в том числе открытие здания, посещение музея и ужин.

Королева Сильвия Швеции дает большой палец вверх

Как сообщает шведская газета "Свенск Дамтиднинг", королева Сильвия Швеции (80) выразила свою радость по поводу радостной новости. Когда к ней обратились, она дала большой палец вверх и воскликнула: "Да, именно так!Fantastic!"

В понедельник София и дети короля Карла XVI Густава (78) и королевы Сильвии объявили об этом в Instagram, сопроводив сладким фото пары: "Принц Карл Филипп и принцесса София счастливы сообщить, что принцесса ждет ребенка". Дворец также подтвердил ожидаемое прибытие в феврале 2025 года.

Будущий член семьи присоединится к Принцу Юлиану Швеции (3), который родился в марте 2021 года. Его старшие братья, Принц Габриэль (7) и Принц Александр (8), родились в 2017 и 2016 годах соответственно.

Принц Карл Филипп и королева Сильвия Швеции оба присутствовали на мероприятиях королевской четы в Вермланде. Во время визита королева Сильвия дала большой палец вверх, выразив свою радость по поводу четвертой беременности Принца Карла Филиппа и Принцессы Софии.

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