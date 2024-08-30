Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЖенщины

Первое назначение женщины главой Управления по охране окружающей среды

Город Аугсбург приветствует нового руководителя женского пола в своей важной экологической организации, бросающего вызов прежнему ведущему составу, представленному мужчинами.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Центральное ведомство Баварии по охране окружающей среды, базирующееся в Аугсбурге, готовится...
Центральное ведомство Баварии по охране окружающей среды, базирующееся в Аугсбурге, готовится приветствовать нового командира. Моника Крацзер готова сделать историю как первая женщина-руководитель этого ведомства по охране окружающей среды.

- Первое назначение женщины главой Управления по охране окружающей среды

Впервые в истории женщина возглавит главное экологическое ведомство Баварии. Адвокат Моника Краццер приступит к управлению Государственным управлением по охране окружающей среды в Аугсбурге с 1 сентября, как объявил министр окружающей среды Тorstен Глаубер (Свободные избиратели) в Мюнхене. "У нас впервые появилась женщина-руководитель главного экологического учреждения", - заявил он.

Краццер работает в Министерстве окружающей среды с 1993 года. После работы в Государственной канцелярии и Государственном парламенте 59-летняя женщина возглавляла отдел по технической защите окружающей среды, управлению отходами и охране почв в экологическом отделе. В Аугсбурге она сменит президента Ландесамта Кристофана Микуллу, который теперь сосредоточится на Министерстве водного хозяйства и геологии.

Долгосрочная работа Краццер в Министерстве окружающей среды, в том числе в Государственной канцелярии и Государственном парламенте, привела к тому, что она стала первой женщиной, возглавившей главное экологическое ведомство Баварии. Под ее руководством ожидается увеличение представительства женщин в экологических ролях в Баварии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Во время визита в Новую Зеландию в ноябре 2015 года вождь маори Туheitia общался с princi Charles.
Панорама

Монарх маори Тухеития умер в возрасте 69 лет

Монарх маори Тухеития умер в возрасте 69 лет Умер Король маори Новой Зеландии Тухеития Потатау Те Вherohero. Через несколько дней после празднования 18-летия своего правления он мирно ушел из жизни, окруженный семьей после операции на сердце в больнице, как объявили в его офисе. В возрасте 69 лет Тухеития боролся с

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink
Главные темы

Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink

Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink После запуска шести прототипов своих новых спутников Starlink в январе, SpaceX планирует расширить свой космический флот. Однако это расширение вызывает беспокойство среди астрономов. Предстоящие спутники могут быть в пять раз ярче существующих. Американская аэрокосмическая компания SpaceX планирует расширить свою сеть спутников Starlink.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно