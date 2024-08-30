- Первое назначение женщины главой Управления по охране окружающей среды

Впервые в истории женщина возглавит главное экологическое ведомство Баварии. Адвокат Моника Краццер приступит к управлению Государственным управлением по охране окружающей среды в Аугсбурге с 1 сентября, как объявил министр окружающей среды Тorstен Глаубер (Свободные избиратели) в Мюнхене. "У нас впервые появилась женщина-руководитель главного экологического учреждения", - заявил он.

Краццер работает в Министерстве окружающей среды с 1993 года. После работы в Государственной канцелярии и Государственном парламенте 59-летняя женщина возглавляла отдел по технической защите окружающей среды, управлению отходами и охране почв в экологическом отделе. В Аугсбурге она сменит президента Ландесамта Кристофана Микуллу, который теперь сосредоточится на Министерстве водного хозяйства и геологии.

Долгосрочная работа Краццер в Министерстве окружающей среды, в том числе в Государственной канцелярии и Государственном парламенте, привела к тому, что она стала первой женщиной, возглавившей главное экологическое ведомство Баварии. Под ее руководством ожидается увеличение представительства женщин в экологических ролях в Баварии.

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