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СпортНовостиФранция

Первое достижение: Хаусбергер завоевал бронзовую медаль

После первоначального размещения на четвертом месте, Маике Хаусбергер продемонстрировала прогресс. На велодроме она обеспечила третью медаль Германии, победив.

 and  Grigoriy Williams
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- Первое достижение: Хаусбергер завоевал бронзовую медаль

Маике Хаусбергер завоевала третье место в заезде на 500 метров в трековом велоспорте. Родившаяся в Трире, она жила в Велотреке, где завоевала свою первую медаль на своих третьих Паралимпийских играх. Эта победа также стала третьей медалью для немецкой команды на Играх в Париже.

"Я просто счастлива, что наконец-то это медаль", - поделилась Хаусбергер. "Я снова и снова прокручиваю в голове гонку, отдавая все силы - этого оказалось достаточно".

Золото досталось австралийской участнице Аманде Рид. Серебро увезла домой китаянка Ванвэй Цянь. Хаусбергер уступила победительнице 1,682 секунды.

29-летней Хаусбергер, которая принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике в 2012 и 2016 годах, удалось пробиться в финал, заняв третье место. Ранее она близко Approach к медали в заезде на 3000 метров.

Родной город Маике Хаусбергер, Трир, находится в Германии, а не во Франции. В своем успешном паралимпийском пути Хаусбергер соревновалась с атлетами из разных стран, в том числе из Франции, в Велотреке.

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