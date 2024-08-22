- Первенец прибыл.

В 19-м сезоне романтического реалити-шоу "Фермер ищет партнера" (выходило на RTL в 2023 году), между Андре и его Юлией завязалась связь. Перемотаем на сегодняшний день, и они создали свою маленькую семью.

По данным канала, со ссылкой на их частные аккаунты в Instagram, их первенца, девочку, они ждали 20 августа. "Наша маленькая принцесса здесь. Я так горжусь своими двумя ангелами", - восторженно прокомментировал Андре появление на свет малышки, опубликовав фото отпечатка ножки новорожденной. В апреле фермер Андре объявил в Instagram, что его Юлия ждет ребенка.

Свадьба до рождения ребенка

Дойный фермер и проектный менеджер влюбились друг в друга на шоу. Несколько месяцев спустя они объявили о помолвке. Отмечая первую годовщину, пара решила пожениться.

На своей странице в Instagram он опубликовал серию фотографий 17 июля, запечатлевщий их особенный день. На снимках они целуются в загсе и обмениваются кольцами. "Любовь останавливает время и запускает вечность. Муж и жена", - написал Андре радостно.

Свадьба после первого поцелуя

Этот телевизионный дуэт поделился подробностями своей свадьбы с "Rheinische Post". Церемония состоялась в Ратуше Старого города в Кевелаере, Северный Рейн-Вестфалия, в присутствии близких родственников. Они специально выбрали дату свадьбы - ровно год спустя после их первого поцелуя, который произошел через 4 дня после встречи на вечеринке в амбаре "Фермер ищет партнера". "Теперь наша годовщина также станет нашим свадебным днем", - обрадовалась Юлия.

В следующем году они планируют провести грандиозное свадебное торжество.

После того, как Андре и Юлия поделились радостной новостью о беременности в Instagram, они продолжали обновлять своих подписчиков о своем пути. Instagram - отличное место, чтобы следить за их ростом как семьи, с частыми постами о приключениях их маленькой семьи. В другом трогательном посте Андре отметил годовщину свадьбы, поделившись фотографиями их особенного дня, ценя момент, когда время, казалось, остановилось, а вечность двинулась вперед.

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