- Первичный подвесный мост в Бремене будет временно недоступен с ноября.

Основной мост в Бремене, перекинутый через Везер, будет закрыт на несколько месяцев, начиная с ноября. Работы по реконструкции моста Бюргермейстер-Смидт начнутся 4 ноября и, как ожидается, завершатся между февралем или мартом 2025 года, согласно оценке департамента строительства и дорожного движения города.

Это закрытие затронет автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, а также автобусы и трамваи, которые не смогут пересечь мост во время строительных работ. Городские власти объявили об изменениях в сети общественного транспорта и расписаниях в ответ на это. Большинство автобусов, как ожидается, будут останавливаться у Везера, в то время как два конкретных маршрута пойдут в обход через другие мосты.

Транспортный сенатор Ральф Баумхайер (СДПГ) заявил: "Хотя полное закрытие несомненно представляет собой серьезное препятствие для всех пользователей дорог, оно, к сожалению, неизбежно, чтобы сохранить безопасность и функциональность моста".

Мост Бюргермейстер-Смидт служит связующим звеном между старым городом и новым городом в сердце Бремена. В конце прошлого года инженерная служба обнаружила проблему безопасности, которая была временно устранена добавлением дополнительных грузов. Сейчас необходим обширный ремонт. К сожалению, даже после реабилитации срок службы моста будет ограничен.

Закрытие моста Бюргермейстер-Смидт, который является важным железнодорожным переездом, повлияет на расписание поездов в период реконструкции. Кроме того, железнодорожной администрации было рекомендовано использовать альтернативные маршруты для обеспечения бесперебойного транспорта.

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