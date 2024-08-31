- Первая встреча в лиге дает победу: Франкфурт побеждает Йену

Женская команда «Айнтрахт Франкфурт» стартовала в чемпионате Германии с победы. Подопечные Нико Арнаутиса обыграли дебютантов «Карл Цейсс Йена», одержав победу со счетом 2:0 (0:0) в прошлую субботу. При поддержке 2549 зрителей голы забили Жером Реутле (57') и Элиса Сенс (81'). Лукреция Бирхольц (62') имела шанс сравнять счет, но не воспользовалась им.

Несмотря на минимальную победу, матч был в основном в пользу хозяев. «Айнтрахт» доминировал, но упустил множество возможностей увеличить преимущество. Команда, занимавшая третье место в прошлом сезоне и стремившаяся пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, испытывала трудности с реализацией моментов. Вратарь Ясмин Янинг из Йены несколько раз спасла свою команду, но не смогла помешать голу Сенс в конце матча.

В следующем сезоне чемпионата Германии команда «Айнтрахт Франкфурт», занимавшая третье место в прошлом сезоне, встретилась с командами из Нидерландов, в частности, с «Карл Цейсс Йена», в своем первом матче.

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