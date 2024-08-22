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Федеральные земли ГерманииНовостиТюремное заключение для целей уголовного наказания

Первая тюрьма, похожая на аэропорт, устанавливает сканер для всего тела.

Усовершенствованные рентген-устройства, способные обнаруживать спрятанные предметы под одеждой или в карманах, широко используются в аэропортах и рассматриваются для внедрения в исправительных учреждениях.

 and  Ann Bradley
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- Первая тюрьма, похожая на аэропорт, устанавливает сканер для всего тела.

Управление по исполнению наказаний и содержанию под стражей (УИЦ) Вупперталь-Вохвинген станет первой тюрьмой в Северном Рейне-Вестфалии, где будет использоваться комплексный сканер тела для проверки посетителей. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции. В настоящее время в тюрьмах посетители обязаны проходить через металлодетекторы или подвергаться ручному досмотру с помощью металлоискателя. Рюкзаки и сумки проходят через рентгеновский аппарат. Однако полный сканер тела, как указано в тендерных документах, способен обнаруживать не только металлические предметы, такие как оружие, но и запрещенные предметы, такие как наркотики или валюта.

В аэропортах такие сканеры часто показывают на экране квадрат, если у кого-то есть что-то спрятано в карманах или под одеждой. СМИ ласково называют эти устройства "сканерами голого тела". Однако на экране отображается только фигура тела.

По словам Министерства юстиции, полный сканер тела в УИЦ Вупперталь-Вохвинген будет использоваться в качестве пилотного проекта. Тюрьма, известная как "Симонсхофчен", уже некоторое время находится на реконструкции и ремонте. Сканер будет установлен на новом входе.

Полный сканер тела, который планируется установить в УИЦ Вупперталь-Вохвинген, призван усилить меры безопасности в тюрьме с целью исполнения наказаний. Если окажется эффективным, такие передовые технологии могут стать обычным явлением в других тюрьмах, при условии соблюдения бюджетных ограничений и законодательного одобрения.

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