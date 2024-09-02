- Перспективы: неуклонная поддержка различных налоговых оценок на имущество

Министерство финансов Северного Рейна-Вестфалии считает, что муниципалитеты могут устанавливать разные ставки налога на недвижимость для жилых и других целей без нарушения Конституции. К такому выводу пришли известные конституционные юристы, которые проводили исследование по заказу министерства.

В июле ландтаг предоставил муниципалитетам право устанавливать разные ставки налога на недвижимость для жилых и коммерческих объектов вместо единой ставки. Целью этого шага было снять бремя с владельцев жилых объектов недвижимости. За последние десятилетия стоимость жилых земель существенно превысила стоимость коммерческих земель во многих местах.

Исследование подтвердило, что ландтаг имеет право и полномочия инициировать это изменение и даже "восстановил конституционную позицию", позволив муниципалитетам устанавливать ставки налога в более широком диапазоне. По словам эксперта министерства по налогам Винфреда Бернхарда, "это фактически восстановило способность муниципалитетов устанавливать ставки налога в более широком диапазоне".

Эксперты также отметили, что нет ничего незаконного в разделении жилых и нежилых объектов недвижимости. "Поощрение жилья является основной конституционной целью, преследуемой ландтагом или государственными учреждениями", - подчеркнул Бернхард.

Цель: Снизить высокие дополнительные затраты

Муниципалитеты, которые хотят воспользоваться этой возможностью, не обязаны предоставлять сложные доказательства. Для разницы до 50% между двумя зонами эксперты считают, что никто не обязан давать юридические обоснования, как объяснил руководитель налогового отдела. Достаточно просто указать цель - предотвратить дальнейший рост дополнительных затрат на жилую недвижимость.

Тем не менее, Бернхард признал, что дискуссии в муниципальных советах о высоте различающихся ставок налога на недвижимость продолжатся. "Но лучше проводить такие дискуссии на местном уровне, а не в ландтаге", - рассудил Бернхард, поскольку ответственность лежит на местном уровне.

Финансовое стимулирование в миллионы евро для прогрессивных муниципалитетов

Министерство финансов хочет заверить муниципалитеты, что внедрение дифференцированных ставок налога на недвижимость с технической точки зрения не является сложной задачей. К удивлению, соответствующие ИТ-провайдеры контрактно обязаны своевременно внедрять новые законодательные акты, уточнил Бернхард. Однако некоторые неконтрактные регионы требуют отдельной оплаты. Чтобы это учесть, в бюджете штата было выделено четыре миллиона евро для компенсации муниципалитетам.

Реформа налога на недвижимость, начинающаяся с января, должна быть "бездоходной" для муниципалитетов. Проще говоря, несмотря на измененные основы оценки, их общий доход должен остаться прежним. Чтобы гарантировать это, Министерство финансов Дюссельдорфа уже опубликовало модель таблицы, которую муниципалитеты могут использовать в качестве ориентира. Эта таблица будет обновлена во второй половине сентября, сообщил Бернхард.

По данным Федерации налогоплательщиков, почти половина муниципалитетов в Северном Рейне-Вестфалии уже повысили ставку налога на недвижимость B в этом году.

Решение Министерства финансов Северного Рейна-Вестфалии позволяет муниципалитетам в штате устанавливать разные ставки налога на недвижимость для жилых объектов и других целей, как это было недавно разрешено в ходе заседания ландтага. Целью этой дифференциации ставок налога на недвижимость является облегчение высоких дополнительных затрат для владельцев жилых объектов недвижимости.

Чтобы облегчить внедрение системы дифференцированных ставок налога на недвижимость, Министерство финансов выделило четыре миллиона евро из бюджета штата для компенсации неконтрактных регионов и обеспечения плавного перехода для участвующих муниципалитетов.

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