Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМуниципалитет

Перспективы: неуклонная поддержка различных налоговых оценок на имущество

Борьба за власть: Недавнее разрешение на переменные налоги на недвижимость для жилых домов в муниципалитетах ведет к юридическим проблемам и дополнительным расходам. Финансовое ведомство предоставляет información.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Понимание последствий последних изменений налога на недвижимость остается загадкой для многих...
Понимание последствий последних изменений налога на недвижимость остается загадкой для многих владельцев недвижимости.

- Перспективы: неуклонная поддержка различных налоговых оценок на имущество

Министерство финансов Северного Рейна-Вестфалии считает, что муниципалитеты могут устанавливать разные ставки налога на недвижимость для жилых и других целей без нарушения Конституции. К такому выводу пришли известные конституционные юристы, которые проводили исследование по заказу министерства.

В июле ландтаг предоставил муниципалитетам право устанавливать разные ставки налога на недвижимость для жилых и коммерческих объектов вместо единой ставки. Целью этого шага было снять бремя с владельцев жилых объектов недвижимости. За последние десятилетия стоимость жилых земель существенно превысила стоимость коммерческих земель во многих местах.

Исследование подтвердило, что ландтаг имеет право и полномочия инициировать это изменение и даже "восстановил конституционную позицию", позволив муниципалитетам устанавливать ставки налога в более широком диапазоне. По словам эксперта министерства по налогам Винфреда Бернхарда, "это фактически восстановило способность муниципалитетов устанавливать ставки налога в более широком диапазоне".

Эксперты также отметили, что нет ничего незаконного в разделении жилых и нежилых объектов недвижимости. "Поощрение жилья является основной конституционной целью, преследуемой ландтагом или государственными учреждениями", - подчеркнул Бернхард.

Цель: Снизить высокие дополнительные затраты

Муниципалитеты, которые хотят воспользоваться этой возможностью, не обязаны предоставлять сложные доказательства. Для разницы до 50% между двумя зонами эксперты считают, что никто не обязан давать юридические обоснования, как объяснил руководитель налогового отдела. Достаточно просто указать цель - предотвратить дальнейший рост дополнительных затрат на жилую недвижимость.

Тем не менее, Бернхард признал, что дискуссии в муниципальных советах о высоте различающихся ставок налога на недвижимость продолжатся. "Но лучше проводить такие дискуссии на местном уровне, а не в ландтаге", - рассудил Бернхард, поскольку ответственность лежит на местном уровне.

Финансовое стимулирование в миллионы евро для прогрессивных муниципалитетов

Министерство финансов хочет заверить муниципалитеты, что внедрение дифференцированных ставок налога на недвижимость с технической точки зрения не является сложной задачей. К удивлению, соответствующие ИТ-провайдеры контрактно обязаны своевременно внедрять новые законодательные акты, уточнил Бернхард. Однако некоторые неконтрактные регионы требуют отдельной оплаты. Чтобы это учесть, в бюджете штата было выделено четыре миллиона евро для компенсации муниципалитетам.

Реформа налога на недвижимость, начинающаяся с января, должна быть "бездоходной" для муниципалитетов. Проще говоря, несмотря на измененные основы оценки, их общий доход должен остаться прежним. Чтобы гарантировать это, Министерство финансов Дюссельдорфа уже опубликовало модель таблицы, которую муниципалитеты могут использовать в качестве ориентира. Эта таблица будет обновлена во второй половине сентября, сообщил Бернхард.

По данным Федерации налогоплательщиков, почти половина муниципалитетов в Северном Рейне-Вестфалии уже повысили ставку налога на недвижимость B в этом году.

Решение Министерства финансов Северного Рейна-Вестфалии позволяет муниципалитетам в штате устанавливать разные ставки налога на недвижимость для жилых объектов и других целей, как это было недавно разрешено в ходе заседания ландтага. Целью этой дифференциации ставок налога на недвижимость является облегчение высоких дополнительных затрат для владельцев жилых объектов недвижимости.

Чтобы облегчить внедрение системы дифференцированных ставок налога на недвижимость, Министерство финансов выделило четыре миллиона евро из бюджета штата для компенсации неконтрактных регионов и обеспечения плавного перехода для участвующих муниципалитетов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.
Главные темы

Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.

Volkswagen, производитель автомобилей, больше не отказывается от possibility заводских остановок и сокращений персонала в Германии в рамках своей программы сокращения затрат для главного бренда VW. По словам CEO Volkswagen Thomas Schäfer, после встречи руководства в понедельник, сценарий...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Украина предлагает развалить фронт Донбасса
Политика

Украина предлагает развалить фронт Донбасса

Украина предлагает развалить фронт Донбасса Из нескольких F-16 истребителей, которые уже прибыли в Украину, один уже столкнулся с инцидентом. Насколько серьезна эта ситуация и как долго киевские войска смогут защищать Покровск от русских? Какие факторы определят интенсивные бои, как объясняет Colonel Markus Reisner для ntv.de. ntv.de: Колонел Рейснер,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.
Политика

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24. По словам Президента Украины Володимира Зеленського, российские войска в районе Донецка за последние 2 дня не добились значительного прогресса. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте по-прежнему "сложная&

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно