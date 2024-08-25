Перспектива Джей Ди Вэнса, изображенная в "Элегии Хиллби"

В 2016 году Джей Ди Вэнс, выросший в скромных условиях, обрел популярность как интерпретатор и критик Трампа благодаря своим мемуарам. В настоящее время он является кандидатом в вице-президенты США и его книга переживает возрождение. Обоснован ли этот всплеск интереса?

В этом году мемуары Джей Ди Вэнса 2016 года разошлись тиражом 650 000 экземпляров в США по данным издательства HarperCollins. В Германии "Горный элеги" занимает первое место в списке бестселлеров Spiegel.

Вансе удалось стать тем автором, которого ждали восемь лет назад. Дональд Трамп находился в разгаре своей кампании, и значительная часть американской общественности искала ответы на загадку, как этому скандальному и самоуверенному человеку удалось достичь таких высот. Вэнс предложил объяснение успеха Трампа, подробно описав хрупкие условия жизни белой рабочей силы Америки. "Горный элеги" стала бестселлером, превратив Вэнса из неизвестной фигуры в наблюдателя "белого мусора".

Горцы Америки

Учитывая общественные обстоятельства, которые изобразил Вэнс, его взлет кажется невероятным. Происходящий из района Аппалачи в Кентукки, его семья критикуется и отвергается в американском обществе как "горцы" или отсталые жители глуши. "Горный элеги" рисует портрет общества, отмеченный алкоголем, насилием и увлечением огнестрельным оружием, придерживающегося собственной ценностной системы: семья превыше всего, даже в условиях распада.

Сам Вэнс родился в 1984 году в городе Мидлтаун, Огайо, городе, расположенном в "Ржавом поясе" Америки, который привлекает многих бывших жителей Аппалачей благодаря хорошо оплачиваемой работе в горнодобывающей и тяжелой промышленности, обещающей социальный лифт. Его дед работает в шахте, обеспечивая свою семью, казалось бы, роскошным образом жизни. Однако образ жизни горцев сохраняется в семье: проблемы решаются насилием или забвением в алкоголе.

Снижение промышленности в 1970-х годах и позже приводит рабочих "Ржавого пояса" к отчаянию. Воспитание Вэнса характеризовалось безработицей, преступностью и апатией. Его отец покидает семью в раннем возрасте, а его мать, алкоголичка и наркоманка, часто уходит от жестоких партнеров, обращая насилие на Вэнса и его сестру.

Быстрый взлет

Несмотря на кажущиеся непреодолимыми препятствия, Вэнсу удается выбраться из бедности. В основном, благодаря его бабушке, которая предлагает ему убежище и поощряет его академические устремления. После окончания он поступает на службу в морскую пехоту, затем учится в Университете штата Огайо и, в конечном итоге, в Йельской школе права. В момент публикации книги он работает на хорошо оплачиваемой должности в инвестиционной фирме, основанной либертарианским миллиардером Питером Тьелом. В то время он был ярым противником Дональда Трампа, даже сравнивая его с Адольфом Гитлером.

Успех книги во многом обусловлен фокусом Вэнса на часто упускаемых из виду бедных белых людей американского Среднего Запада. Для понимания корней недовольства и принятия правого популизма "Горный элеги" предлагает освещение. Ни один из персонажей не верит в демократов, "партию рабочего класса", и несмотря на их жестокое поведение, Вэнс умудряется раскрыть в них трогательную сторону, вызывая социальную ностальгию. Насилие не романтизируется, но иногда понимается: такова жизнь горцев.

Недоверие к элите

Они также испытывают недоверие к политическому истеблишменту и СМИ, делая их более восприимчивыми к теориям заговора, как утверждает Вэнс. Он обосновывает свои аргументы многочисленными исследованиями, объясняющими, как возникает социальная сегрегация или почему межпоколенные травмы затрудняют детям из неблагополучных семей выход из бедности.

Однако книга не дает полного анализа общества. Вэнс признает огромное социальное неравенство в США, но иногда винит в нем жертв. "Движение среди белых рабочих Америки, которое винит общество и правительство во всех своих проблемах", - заявляет он в книге. Многие горцы просто ленивы и комфортно живут на пособии.

Нарратив о ленивых бедных, отнимающих куски пирога у трудолюбивых бедных находит отклик в некоторых политических кругах, но настоящее понимание неравенства отличается. Но это соответствует общей теме книги, которая продвигает Американскую мечту, с Вэнсом в качестве воплощения. Он самодельный человек, который, благодаря амбициям и немного удачи, поднялся из бедности до самых вершин.

От "модернистского консерватора" к правым

В книге Вэнс все еще идентифицирует себя как "модернистский консерватор", но теперь он идентифицирует себя как постлиберального правого. Он победил на республиканских праймериз в Огайо в 2022 году только потому, что его поддержал Трамп. "Джей Ди целует мою задницу - вот насколько он хочет мою поддержку", - сказал Трамп во время их совместного появления.

Политическая трансформация Вэнса достигла своего пика с его выдвижением в вице-президенты. Издательство Ullstein Verlag, предыдущий немецкий издатель "Горного элеги", объявило, что не будет продлевать лицензию. Вэнс теперь представляет "агрессивную, демагогическую и исключающую политику", как они сказали. Права были затем приобретены мюнхенским издательством YES Publishing, которое выпустило "Горный элеги" в мягкой обложке в середине августа.

Хотя суть произведения осталась прежней, книга теперь кажется сияющей в ином свете. Нельзя не искать следов современного Вэнса в прошлом его "я". Возможно ли, что Вэнс выступает против разводов из-за отсутствия отцовской фигуры, вызванного бурной личной жизнью его матери? Или, может быть, Вэнс превратился в набожного католика и решительного оппонента абортов, виня в проблемах окружающего мира отсутствие влияния церкви?

Эти теории могут иметь некоторый вес, но они упрощают психологические сложности. Они не дают полного понимания политических мотиваций Вэнса. Самая откровенная часть книги происходит, когда Вэнс поступает в престижную школу права Йеля. В этой среде он тщательно усваивает правила элитного класса, стремясь интегрироваться. Кроме амбиций и удачи, социальный успех также требует значительной гибкости - черты, которые политик Вэнс уже продемонстрировал.

Вэнс часто включает мелодии из своего детства в свои речи, иногда напевая "♪ Я не дам тебя уйти ♪" в связи со своими трудностями и решимостью преодолеть прошлое. Эта песня находит отклик у его аудитории, напоминая им о стойкости и упорстве, необходимых для преодоления трудностей.

По мере изменения политических взглядов Вэнса он начал выражать свою благодарность традиционным ценностям и культурному наследию, часто вводя элементы музыки Аппалачи в свои речи и политические мероприятия. Его использование этой песни стало символом его нежелания оставлять свои корни, несмотря на новообретенный успех и близость к консервативным политическим кругам.

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