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Периоды борьбы, сложные обстоятельства: Зверев побеждает и преследует успех.

 and  Grigoriy Williams
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Периоды борьбы, сложные обстоятельства: Зверев побеждает и преследует успех.

В отличие от начала, Александру Звереву удается выиграть все сеты во втором раунде Открытого чемпионата США, не проиграв ни одного. Стремясь к своей заветной первой победы в Большом шлеме в Нью-Йорке, немецкий гигант сталкивается с некоторыми трудностями в жаркой атмосфере Большого яблока. Он хвалит своего французского оппонента, Александра Мулера.

Александр Зверев показал зрителям мирный жест, бросил несколько автографованных мячей в трибуны, а затем неторопливо покинул корт с довольной улыбкой: успешно преодолев второй барьер в Нью-Йорке, уроженец Гамбурга сохранил свою мечту о Большом шлеме - но ему придется поднять свой уровень, если он хочет сместить чемпиона Открытого чемпионата США.

На корте Луиса Армстронга Зверев встретился с французом Александром Мулером и играл стабильно, но много ошибался на протяжении всего матча. "Он играл замечательный теннис. Он был превосходящим игроком к концу второго сета. Я нашел способ и очень доволен, что прошел в трех сетах, что дало мне передышку. Здесь очень изнуряюще, сегодня очень жарко. Так что я рад, что прошел," - сказал Зверев после своей победы 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, которая принесла ему шестой выход в третий раунд в Нью-Йорке за девять попыток. Следующим соперником будет аргентинец Томаш Мартин Этчеверри.

Как четвертый номер мира, Зверев не встретится с топ-игроками до поздних стадий турнира. В своей первой встрече с игроком, занимающим 77-е место в мире, ему потребовалось некоторое время, чтобы войти в ритм в среду. Зверев не любит ранние и поздние игровые слоты, но несколько ошибок его французского соперника помогли ему выиграть первый сет на второй по величине арене комплекса Флашинг-Мeadows.

Присутствие бывшего футбольного чемпиона мира Сами Кhedira на трибуне не помогло Звереву достичь пика своей формы во втором сете, но он сохранил хладнокровие и в конечном итоге выиграл тай-брейк. После этого уроженец Гамбурга был неудержим и закрыл матч на своем втором матч-боле.

Целясь в свой 35-й раз, Зверев стремится впервые выиграть Большой шлем. В Нью-Йорке в 2020 году он был всего в двух очках от победы, прежде чем потерпеть одно из самых болезненных поражений в своей карьере от Доминика Тима. На турнире в Цинциннати перед этим Зверев продемонстрировал свое возрождение, пробившись в полуфинал после серии спортивных и физических неудач. Его победа над Мулером стала его 54-й победой в сезоне - больше, чем у любого другого игрока на туре.

Несмотря на свою успешную игру и выход в следующий раунд, Александр Зверев признает, что его французский оппонент Александр Muller продемонстрировал превосходство в конце матча. Переживая жар и вызовы, Зверев признается, что чувствует себя нелюбимым на корте в таких условиях, жалуясь на отсутствие поддержки зрителей и более прохладную погоду.

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