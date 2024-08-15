- Период размножения закончился: птицы больше не поют

После окончания сезона размножения, птицы перестали петь по утрам. "Пение птиц служит двум целям: привлечению партнера и маркировке территории для размножения", - объясняет Бернд Петри, эксперт по птицам в Объединении по охране природы (NABU).

У большинства видов птиц молодь покинула гнездо примерно в середине июля, после чего самцы больше не нуждались в защите своей территории. Они также перестали петь, чтобы не привлекать хищников. Кроме того, птицы сейчас больше склонны прятаться от врагов, так как в настоящее время они линяют и у них снижена способность к полёту.

Партнёры, самцы и самки, больше не нуждались в защите своей территории для размножения после того, как их потомство покинуло гнездо. После сезона размножения партнёры стали менее шумными и больше сосредоточились на сохранении энергии во время линьки.

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