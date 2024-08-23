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Федеральные земли ГерманииНовостиНеделя действий

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
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- Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

Еще одна "Неделя действий" и митинг, возглавляемые профсоюзом Verdi и докерами, выражают недовольство в адрес MSC, ведущей глобальной судоходной компании, пытающейся объединиться с hamburgским логистическим гигантом HHLA. По словам Андреа Кречмарра, представителя Verdi в порту, "Мы придерживаемся своей позиции: эта сделка не выгодна для Hambурга". При этом политическое влияние на порт перейдет от избранных чиновников к семье Апонте из MSC, у которых нет заботы о общественном благе.

Предложенный MSC takeover HHLA

Сенат Hambурга пытается укрепить Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) и обрабатывание контейнеров, привлекнув к сотрудничеству Mediterranean Shipping Company (MSC). Город сохранит долю в 50,1%, в то время как MSC получит 49,9%. Ранее город владел примерно 70% акций, а остальное было в свободном обращении.

В обмен MSC предложил увеличить объем грузов на терминалах HHLA до одного миллиона стандартных контейнеров в год к 2031 году. Кроме того, швейцарская судоходная компания планирует создать новый немецкий штаб в Hamburge и увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро, сотрудничая с городом.

Задержанное утверждение

Утверждение, запланированное на перед летним перерывом в hamburgском парламенте, было отложено из-за отказа оппозиции на последнем чтении. Теперь оно запланировано на 4 сентября, первый день после летнего перерыва. При двух-thirds большинстве красно-зеленой коалиции в парламенте решение в пользу Сената неизбежно.

Тем не менее, Verdi и докеры остаются непреклонными. Они обеспокоены тем, что сделка может угрожать рабочим местам в HHLA и других компаниях порта, таких как Общие портовые операции (GHB) и услуги крепления. Кроме того, MSC получит существенное право вето. Кречмар призвал членов парламента: "Учитывайте заботы работников и экспертную критику, высказанную на слушании Сената, перед голосованием". Критики предупреждали о потенциальной "исторической ошибке".

Запланированная демонстрация

Демонстрация запланирована на следующую субботу. Марш начнется в 14:00 от Landungsbrücken, пройдет мимо ратуши и завершится в штаб-квартире HHLA в Hafencity. Кречмар пригласил жителей Hamburga, недовольных сделкой, принять участие в демонстрации. "Неделя действий" началась на прошлой субботе с просмотров, дискуссионных сессий и возможностей для тех, кто заинтересован, погрузиться в детали сделки.

В течение этого периода напряженности докеры и профсоюз Verdi организуют "Неделю действий", чтобы выразить свое несогласие с предложенным MSC takeover HHLA. Несмотря на то, что запланированная дата утверждения была перенесена на 4 сентября, профсоюз продолжает выступать против, выражая опасения по поводу возможной потери рабочих мест и права вето MSC.

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