переживание жизни, как переход для Юрген Дрюс после переезда

Более двадцати лет Юрген Дресс называл Мюнстерланд своим домом. Однако, похоже, он планирует провести свою пенсию в другом месте. 79-летний Юрген недавно переехал в Мюнхен, поселившись вблизи своей дочери Джоелины.

В начале своей жизни он был веселым королем Майорки, но заболевание периферической нервной системы, полиневропатия, а также возраст вынудили Юргена Дресса, тогда известного как Юрген Бюттлар, уйти на пенсию после 50-летней карьеры в шлягере. С приближением его 80-летия в апреле, пенсия стала не только профессиональным выбором, но и личным признанием его возраста.

Покинув свой предыдущий дом в Дюльмене-Роруп в Северном Рейне-Вестфалии после 25 лет, Дресс переехал в Мюнхен с женой Рамоной. Причина? Быть ближе к своей дочери Джоелине и ее бойфренду Адриану Луису.

Недавно немецкий журнал "Бunte" поговорил с Джоелиной Дресс о ее отношениях с отцом.

"По-прежнему удивительно бодр"

"Это замечательно для нас. Будучи семьей, я всегда считала себя семейным человеком, и теперь, когда он рядом, я особенно благодарна, что мы можем проводить спонтанные дни вместе", - поделилась Джоелина Дресс, выразив удовлетворение переездом своего отца в Мюнхен.

Ее бойфренд Адриан Луис также ценит близость семьи. "Адриан и папа близки. Во время моего недавнего десятидневного отсутствия Адриан и мои родители провели качественное время вместе. Это замечательно, что мы все ближе друг к другу", - сказала Джоелина Дресс.

Что касается здоровья ее отца, которое может вызывать симптомы, такие как онемение, судороги и паралич, Джоелина Дресс сказала: "Он все еще удивительно бодр для своего возраста. Конечно, бывают и плохие дни из-за его состояния, но это нормально в его возрасте".

"Это нелегко"

Несмотря на его проблемы со здоровьем, Джоелина Дресс призналась, что это нелегко. "Конечно, волнует, когда видишь, как родители стареют, болеют или испытывают недомогания. Нельзя не беспокоиться о их уходе. Вот почему так важно ценить каждый момент вместе сейчас".

Их совместное проживание должно означать больше общих моментов. Тем не менее, Юрген Дресс отсутствует на знаменитом мюнхенском Октоберфесте. Джоелина Дресс и Адриан Луис наслаждались праздником без него.

Джоелина Дресс наслаждается близостью своего отца, так как они могут проводить спонтанные дни вместе из-за его переезда в Мюнхен. Она рассказывает, что несмотря на его проблемы со здоровьем, Юрген Дресс, страдающий полиневропатией, удивительно бодр для своего возраста.

Близость Юргена Дресса к своей дочери и ее бойфренду укрепила их связь, и Адриан Луис также проводил качественное время с Дрессом, когда Джоелина была в отъезде.

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