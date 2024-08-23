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Перевод вопроса гендерного разрыва в оплате труда на другие слова:

Женщины-сотрудники, как правило, зарабатывают меньше своих мужчин-коллег и реже получают щедрые выходные пособия. Специалист предлагает советы по улучшению навыков ведения переговоров и важные элементы, которые женщины должны представлять во время переговоров.

 and  John Stellmacher
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Повышение урожайности, даже в контексте пакетов увольнения, имеет преимущества, подобно переговорам...
Повышение урожайности, даже в контексте пакетов увольнения, имеет преимущества, подобно переговорам о зарплатах.

- Перевод вопроса гендерного разрыва в оплате труда на другие слова:

Женщины в целом получают меньшую, в среднем, чем их мужчины-коллеги, компенсацию при увольнении, несмотря на схожие должности и квалификацию. Этот разрыв в компенсации при увольнении хорошо известен, с женщинами, получающими примерно на треть меньше, чем мужчины, в течение этого периода. Разрыв в компенсации при увольнении даже больше, чем разрыв в зарплате, который составлял 18% в 2020 году. Женщины могут укрепить свою позицию в переговорах, тщательно подготовившись и используя эффективные стратегии.

Подготовка и стратегии переговоров

Согласно анализу, проведенному юридической фирмой Chevalier в 2023 году, женщины в среднем получают около 6300 евро компенсации при увольнении, в то время как мужчины получают 9100 евро - разница в 31%.

Нина Руммель, специалист по трудовому праву в Chevalier Capital, attribuирует эту разницу разрыву в оплате труда. Первоначальная сумма компенсации при увольнении рассчитывается на основе ежемесячного оклада, который был на 18% ниже для женщин, чем для мужчин в 2023 году, согласно данным Федерального статистического управления. Индивидуальные договоренности, продолжительность работы, причины увольнения и должность в компании все влияют на сумму компенсации.

Компенсация при увольнении может возрастать с увеличением срока работы или увольнением по operational reasons. Руководящие должности и должности высшего руководства часто приводят к лучшим пакетам компенсации. Индивидуумы, которые могут представить убедительные аргументы, часто имеют возможность вести переговоры дальше, считает Руммель. Женщинам рекомендуется не принимать первоначальное предложение без надлежащей подготовки. Например:

  1. Соберите соответствующие документы, которые могут укрепить вашу позицию, такие как трудовые договоры, отчеты о производительности, доказательства особых достижений или вклада в компанию и корреспонденция, связанная с увольнением.
  2. Изучите обычные практики компенсации при увольнении в вашей отрасли и должности, чтобы установить разумную основу для требований.
  3. Ознакомьтесь с применимыми правовыми нормами, такими как существование социального плана с фиксированной компенсацией для увольнений по operational reasons.

Нет юридического права на компенсацию при увольнении, как отмечает Александр Бурцуtschky, юрист по трудовому и социальному законодательству в юридической фирме Rö​​​​​​​dl и Partner. Правило «полумесяца заработной платы в год работы» применяется только в определенных обстоятельствах, когда сотрудник отказывается от права на иск о защите от увольнения.

Руммель подчеркивает важность того, чтобы женщины инициировали переговоры, чтобы установить точку опоры, и учитывают, что работодатель редко соглашается на первоначальное предложение напрямую. Вместо этого они часто пытаются снизить сумму. Рекомендуется подумать об приемлемой сумме перед переговорами и начать выше цели. Кроме того, учитывайте общий пакет компенсации, который может включать возможности дальнейшего обучения, рекомендательные письма и помощь в трудоустройстве.

Одним из факторов, способствующих разрыву в компенсации при увольнении, является ограниченное количество женщин на руководящих позициях. Ежегодные анализы разрыва в оплате труда показывают, что женщины реже занимают руководящие должности, концентрируются в отраслях с более низкой оплатой и работают неполный рабочий день в три раза чаще, что способствует неравенству в оплате труда и, следовательно, неравенству в компенсации при увольнении.

"В отраслях, характеризующихся низкой оплатой и высокой текучестью, такой как гостиничный бизнес, розничная торговля и уход, компенсация, как правило, ниже", - объясняет Руммель. "Женщины, работающие неполный рабочий день или на менее стабильных должностях в этих отраслях, могут получать более низкую компенсацию при увольнении".

С другой стороны, это кажется благоприятным в финансовом секторе, фармацевтике и ИТ, так как эти отрасли предлагают более высокие зарплаты и рассматривают компенсацию при увольнении в качестве части своей системы стимулирования. Однако в этих секторах наблюдается более низкий процент участия женщин.

Работодатели часто основывают первоначальную сумму компенсации при увольнении на ежемесячном окладе сотрудника, который может быть influenced разрывом в оплате труда. Например, в 2023 году женщины получали на 18% меньше, чем мужчины, что приводило к более низким суммам компенсации при увольнении.

Чтобы потенциально договориться о более высокой компенсации при увольнении, работодатели могут учитывать индивидуальные договоренности, продолжительность работы, причины увольнения и должность в компании. Подготовка соответствующих документов, изучение обычных практик и ознакомление с применимыми правовыми нормами также могут укрепить позицию в переговорах.

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