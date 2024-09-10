- Перевод: "Никаких заводов "Волга" не закрыть"

В разгар трудностей Volkswagen, министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лиес выразил ожидания от автопроизводителя. "Для всех заинтересованных сторон важно сотрудничать и разрабатывать стратегии для преодоления этой сложной ситуации", - заявил Лиес на заседании экономического комитета ландтага. "Важно, чтобы переговоры четко показали, что не будет закрытия заводов".

Лиес отметил, что публичное обращение компании с тревогами и сомнениями сотрудников было необычным. Он посчитал это "сомнительным и не соответствующим обычному подходу компании".

340 000 работников в отрасли автомобилестроения Нижней Саксонии

Volkswagen является опорой промышленности Нижней Саксонии, согласно министерству экономики. Примерно 340 000 человек работают в отрасли автомобилестроения в Нижней Саксонии, около 100 000 из них - в группе VW. Теперь, по словам Лиеса, необходимо гарантировать три ключевых аспекта: долговечность, конкурентоспособность и рыночную пригодность.

Инфляция привела к "крайней финансовой строгости", как выразился Лиес. Кроме того, продолжается общественное обсуждение о целесообразности электромобильности. "В самом деле, электромобильность целесообразна", - подчеркнул политик. VW видит альтернативу только в последовательном продвижении вперед с электромобильностью. Рыночная стимуляция необходима; например, льготы на покупку электромобилей.

Лиес: Узнал о внутреннем собрании всего за несколько дней до этого

Когда его спросили, когда он узнал об этих проблемах, Лиес сказал, что узнал 30 августа, что будет внутреннее собрание в Volkswagen в понедельник, за которым последует общее раскрытие информации. Ему не предоставили никаких деталей.

Три дня спустя компания объявила, что необходимы значительные сокращения затрат в флагманском бренде. Первоначальный план по сокращению рабочих мест через досрочную пенсию и пакеты компенсаций стал недостаточным для достижения финансовых целей. Не исключены закрытие заводов и сокращение рабочих мест в основном бренде VW.

ХДС вызывает к ответу правительство земли

Лидер фракции ХДС в ландтаге Себастьян Ленхнер призвал к действию: "Наше ожидание от правительства земли также состоит в том, чтобы четко общаться о том, что если мы хотим оставаться автомобильным центром, нам нужна также стратегия для автомобильной отрасли". Красно-зеленая коалиционное правительство должно продвигать смену стратегии в автомобильной отрасли в Берлине и Брюсселе, сказал Ленхнер. "Это означает технологии-нейтральные, без догматических ограничений, переход от безиmissionных к климатически чистым и климатически нейтральным", - заявил он.

Нижняя Саксония владеет 20% голосующих прав в группе Volkswagen. Министр-президент Штефан Вайль (СДПГ) и его заместитель Юлия Вилли Хамбург (Зеленые) служат в наблюдательном совете для земли. Вместе с представителями сотрудников они имеют большинство и право вето по важным решениям.

СДПГ, представленная министром-президентом Штефаном Вайлем и его заместителем Юлией Вилли Хамбург, имеет значительное влияние на решения Volkswagen, так как они служат в наблюдательном совете группы Volkswagen из-за 20% голосующих прав Нижней Саксонии.

В свете озабоченности ХДС по обеспечению позиции Нижней Саксонии как автомобильного центра Себастьян Ленхнер, лидер фракции ХДС, призвал правительство земли, в частности СДПГ, продвигать более гибкую и технологии-нейтральную стратегию в автомобильной отрасли в Берлине и Брюсселе.

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