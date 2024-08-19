- Перевод из " Палатинской больницы беглых заключенных "

Немецкие правоохранители задержали человека в Людвигсхафене, который сбежал из клиники по лечению психических расстройств и зависимости, расположенной в Пфальце. 27-летний мужчина не вернулся в клинику Кlingenmünster, находящуюся в районе Южного винного маршрута, после того, как ему было разрешено покинуть ее в воскресенье. Как сообщают власти, мужчина был задержан в центральном вокзале Людвигсхафена после получения информации, как только он сошел с поезда из Майнца.

В области судебной психиатрии, отгул позволяет определенным больным или зависимым от наркотиков правонарушителям покинуть учреждение в определенных условиях на временной основе, в сопровождении или без него. Это называется дневной выход в стандартном заключении. 27-летний мужчина находится в клинике Кlingenmünster, так как он проявил агрессивное поведение под воздействием алкоголя и других наркотиков, как заявили власти.

В течение выходных стало большой новостью побег четырех подозреваемых из закрытого учреждения в баварском городе Штраубинг. Их классифицировали как опасных лиц и они смогли сбежать из специальной психиатрической клиники в субботу вечером.

После получения отгула из-за поведенческих проблем, 27-летний мужчина должен был вернуться в клинику Кlingenmünster с условием соблюдения кругового маршрута, учитывая, что его отгул был кругового сечения. Несмотря на то, что он является правонарушителем с психическим расстройством, власти расследуют возможное участие других лиц в его побеге из клиники.

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