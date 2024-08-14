- Перевод идеален: Груда едет из Майнца в Брайтон

Трансфер Браяна Груды из футбольного клуба Бундеслиги ФSV Майнц 05 в английский клуб Брайтон энд Хоув Альбион завершен. 20-летний футболист подписал долгосрочный контракт, объявил клуб. "Браян выразил желание присоединиться к Брайтону. После тщательного рассмотрения и с тяжелым сердцем мы согласились на этот трансфер", - сказал спортивный директор Кристиан Хайдель.

Учитывая обстоятельства, клуб не мог отказаться от этого предложения, сказал Хайдель. Майнц не раскрыл сумму трансфера. Ранее Скай сообщал, что клуб получит €30 млн в качестве компенсации.

Груда прославился своими сильными выступлениями в Майнце в прошлом сезоне и присоединился к тренировочной группе сборной Германии перед чемпионатом Европы по футболу.

Несмотря на финансовые трудности, клуб не мог игнорировать возможность других потенциальных выгод от трансфера Браяна Груды. Его впечатляющие выступления и потенциал в национальной сборной делали его активом, которого стоит добиваться помимо суммы трансфера.

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