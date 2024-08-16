- Перевод домино: Theate во Франкфурт, Греция в VfL

Eintracht Frankfurt стоит на пороге подписания контракта с бельгийским защитником Евро-2020 Артуром Тетэ из «Стандарда», продолжая цепочку трансферов защитников в Бундеслиге. Несколько французских СМИ сообщили в пятницу о скором переходе 24-летнего центрбека. Тетэ заменит эквадорца Вильяма Пачо в «Фrankfurt», который перешел в «Пари Сен-Жермен» за около 40 миллионов евро на прошлой неделе.

Греческий игрок Константинос Кулиеракис из «PAOK Saloniki» изначально был фаворитом на замену Пачо. Однако 20-летний игрок национальной сборной теперь, по-видимому, присоединится к «Вольфсбургу». Согласно информации от «Kicker», защитник уже прошел медицинский осмотр и подписал контракт с «Вольфсбургом». Сейчас единственной неопределенностью является дата официального объявления трансфера. Кулиеракис, как сообщается, все еще планирует сыграть за «PAOK» в двух матчах квалификации Лиги Европы против ирландского «Шемрок Роверс» 22 и 29 августа.

Еще одним кандидатом в «Фrankfurt» был Феликс Удуохай, центрбек из «FC Augsburg». Однако бывший игрок «Вольфсбурга» теперь заинтересовал «TSG 1899 Hoffenheim».

После перехода Артура Тетэ в «Eintracht Frankfurt» бельгийская национальная сборная может получить больше представителей в Бундеслиге. Несмотря на первоначальный интерес к греческому защитнику Константиносу Кулиеракису, он, похоже, присоединится к «Вольфсбургу» вместо этого.

Читайте также: