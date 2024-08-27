- Перевернутый танкер с навозом на железнодорожных путях

В регионе Обералльгау авария с грузовиком, перевозящим серу, привела к длительному закрытию железнодорожного маршрута между Меммингеном и Кемптеном. Примерно в полдень, по неизвестным причинам, грузовик съехал с шоссе возле Диетманнсрида и перевернулся в кювете возле путей, как сообщает Федеральная полиция. К счастью, водитель грузовика остался невредим. После около трех часов фиксации обстоятельств происшествия и эвакуации транспортного средства, линия была вновь объявлена пригодной к эксплуатации.

Авария с грузовиком вызвала перебои в работе железнодорожной линии между Меммингеном и Кемптеном, временно прекратив движение поездов. После того, как грузовик был убран с путей, инспекторы безопасности объявили, что железнодорожная линия снова готова к эксплуатации.

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