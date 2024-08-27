- Пересмотренный выбор направления: Нагельсманн выбирает новые цели

Слезы утихли. Когда Жюлиан Нагельсманн представит свою первую команду через 55 дней после bitter'ного вылета Германии на чемпионате Европы (ЕМ) против Испании, на пути к чемпионату мира 2026 года в США, национальный тренер должен продемонстрировать свои основные способности как тактического мастера и мотиватора.

Для первых вызовов против Венгрии 7 сентября в Дюссельдорфе и против Нидерландов 10 сентября в Амстердаме Нагельсманну также понадобится продемонстрировать свои качества видения. Из списка команды в четверг (10:00) отсутствуют знакомые лица, что сигнализирует о конце эпохи победителей чемпионата мира 2014 года Германии.

Как Нагельсманн справится с уходом Мануэля Нойера, Ильке Гюндогана, Томаса Мюллера и Тони Крооса?

Нагельсманн уже предсказал переходный период после ЕМ, хотя и короткий. Во время турнира он заявил, что не будет обсуждать "молодую команду". При среднем возрасте чуть ниже 30 лет это не преувеличение. Уход Крооса был уже предопределен, а решения Нойера и Мюллера, скорее всего, ожидались Нагельсманном. Уход Гюндогана, однако, был неожиданным. В сущности, Нагельсманн готов и стремится взбодрить команду для Америки 2026 года.

Однако полная перестройка не требуется. "У нас большая группа игроков, которым 26, 27, 28 лет, и они могут принять участие в чемпионате мира", - сказал национальный тренер. Стремление к быстрому осуществлению мечты о золотом Кубке мира, безусловно, присутствует. "Я также с нетерпением жду атаки", - сказал 37-летний Нагельсманн.

Йoshua Киммих готовится к роли капитана?

Лидер - это то, чего всегда хотел профессионал Баварии. Это его претензия и его самопонимание. Однако неудачи с 2018 по 2022 год также были связаны с его именем. Теперь Киммих имеет отличную возможность исправить этот образ в качестве преемника Гюндогана с черно-красно-золотой повязкой.

С 91 международным выступлением он имеет наибольшее количество среди нынешних национальных игроков, опережая Антонио Рюдигера (74) и Лероя Сане (65), ни один из которых не является традиционным капитаном. Киммих скоро может присоединиться к клубу 100.

Еще не подтверждено, но Нагельсманн, скорее всего, доверит ему ответственность. Пока не ясно, будет ли это сопровождаться возвращением в опорную зону, как в Баварии.

Каковы последствия ухода Нойера как безоговорочного первого номера?

Последняя глава легендарной карьеры голкипера Баварии в немецкой сборной после победы на чемпионате мира, 124 игры в целом и несколько рекордов голкипера знаменуют поворотный момент. Однако не опасаются значительного спортивного пробела для чемпионата мира 2026 года и чемпионата Европы 2028 года. Марк-Андре тер Штеген (32) ждал этого момента годами. На ЕМ он, скорее всего, знал, что момент наступил, и как запасной Нойера остался тихим. Он сыграл 40 международных игр и является капитаном и лидером в FC Барселона. Нагельсманну не о чем беспокоиться.

За тер Штегеном есть три других более старших кандидата в Оливер Баумана (34), Бернде Лено (32) и Кевине Траппе (34). Однако Александр Нюбель (27) из VfB Штутгарт, скорее всего, станет первым претендентом, которого недавно исключили из списка перед ЕМ, но теперь, скорее всего, станет человеком на эту позицию в будущем.

Какие новые лица планирует Нагельсманн?

Ангело Стиллер (23) мог бы попасть в сильную команду Штутгарта на ЕМ. Теперь он первый кандидат на дебют. Наряду с Александаром Павловичем (20), который пропустил ЕМ из-за другой воспаления миндалин и фактически является новичком, они образуют центральную пару, которая в будущем может предоставить покрытие для установленных игроков Джамала Мусиала (21) и Флориана Вирца (21).

Два других кандидата - Майнц Брайан Груда (20), который перешел в Брайтон, и Боруссия Мёнхенгладбах Рокко Рейц (22), которого разрешили участвовать в тренировочном лагере Еврокубка в качестве запасного игрока.

Какие имена все еще рассматриваются?

Серж Гnabри (29) мог бы быть заметным возвращением. После того, как он пропустил ЕМ из-за многочисленных травм в прошлом сезоне, игрок Мюнхена впечатляет в начале этого сезона. Пока не ясно, достаточно ли это для номинации. Еще один возможный возвращенец - АК Милан Малик Тиав (23), который дебютировал под руководством Ханси Флика как национальный тренер летом 2023 года, но затем потерял контакт.

Что такое матчи Лиги наций?

Германия и Лига наций не exactly наслаждались гармоничными отношениями с первого или второго взгляда. В 2018 году релегация была избежана только благодаря новому формату, в 2020 году был разгром 0-6 в Испании, а в 2022 году неудача на чемпионате мира в Катаре была предсказана против Венгрии (0-1) и Англии (3-3). Германская команда никогда не играла за титул.

Этот случай имеет большее значение. Команды из Венгрии 19 ноября, Нидерландов 14 октября и Боснии и Герцеговины 16 ноября, несмотря на сложности, преодолимы. Структура турнира была пересмотрена. Если команды выйдут победителями или займут второе место в своих группах, они пройдут в плей-офф в марте, стремясь к месту в июне в финале. В противном случае, как третьи места, они встретятся с командой из Лиги B, занявшей второе место, в марте. На этот раз только команда, занявшая последнее место, рискует вылететь.

Как этот турнир связан с чемпионатом мира 2026 года?

Ясно, что Лига наций не только о славе чемпионата мира. Но она открывает путь. Если Германия займет первое или второе место, они попадут в группу из четырех команд, детали которой будут определены позже в этом году. Этап плей-офф начнется в сентябре 2025 года, и в нем примут участие всего шесть матчей. С другой стороны, если они займут последнее место в группе, они начнут в марте.

Нагельсманну придется управлять уходом нескольких ключевых игроков из команды, выигравшей чемпионат мира 2014 года, в том числе Мануэля Нойера, Илкая Гюндогана, Томаса Мюллера и Тони Крооса, когда он готовит состав Германии к чемпионату мира 2026 года в США.

Ближайшие матчи Лиги наций против Венгрии и Нидерландов дают Нагельсманну возможность оценить потенциал новых игроков, таких как Анжело Стиллер и Брайан Груда, которые могут стать ключевыми для будущего успеха Германии в Америке 2026 года.

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