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Пересмотренный трейлер без обманчивых диалогов

Компания Lionsgate совершила ошибку в трейлере фильма 'Мегаполис'. Видео, похоже, содержит fabrikovannye extreme.

 and  Mark Rodriguez
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- Пересмотренный трейлер без обманчивых диалогов

Лайонсгейт изъял свежий трейлер "Мegalopolis" (2024) вскоре после его дебюта. По сообщениям СМИ, основной причиной послужили неточные цитаты критиков, представленные в трейлере. "Мы допустили ошибку", - заявило Лайонсгейт в заявлении, опубликованном в "Вэрити".

Раскаяние за "непростительную ошибку"

"Мы глубоко сожалеем о нашей ошибке, допущенной при включении таких нечестных цитат критиков в процесс просмотра", - заявил представитель Лайонсгейт в заявлении, предоставленном "Вэрити". "Мы извиняемся", - добавил спикер. Как сообщает "Вэрити", трейлер, дебютировавший 21 августа, содержал негативные критические замечания классических фильмов Фрэнсиса Форда Копполы (85), связанных с американской Зоетропой. Лайонсгейт планировал представить эти критические замечания, чтобы подчеркнуть, как эти фильмы стали классическими, несмотря на первоначально неблагоприятные отзывы.

Например, согласно отчету, Паулине Кел (1919-2001) якобы приписывали слова о том, что "Крестный отец" (1972) "уменьшен своей ремесленностью". Журналиста Эндрю Сарриса (1928-2012) также якобы цитировали как человека, утверждающего, что фильм "небрежен и самовлюблен". Другие критики были представлены неправильно. Кроме того, комментарий Роджера Эберта (1942-2013) о "стиле вместо содержания" был приписан не тому фильму - его критика была для "Бэтмена" (1989), а не для "Дракулы Брэма Стокера" (1992) Копполы.

Неправильно представленная реакция кинокритика

"Даже если вы относитесь к тем, кто не любит критиков, мы не имеем права искажать их слова", - прокомментировал обманутый эксперт по фильмам Оуэн Глиберман (65) в статье "Вэрити". По данным издания, он никогда не описывал "Дракулу Брэма Стокера" как "прекрасную катастрофу". Глиберман также выразил недовольство концепцией трейлера, поскольку критики в основном восхваляли "Крестного отца".

Энтузиасты "Мegalopolis" смогут сформировать собственное мнение о фильме с 26 сентября. Фильм выйдет в США 27 сентября. В этом научно-фантастическом драматическом фильме Адам Драйвер (40) играет главную роль Цезаря Катилина, который пытается возродить Нью-Рим по своему видению после его разрушения. В актерском составе также присутствуют звезды вроде Джанкарло Эспозито (66), Натали Эммануэль (35) и Шайа ЛаБеф (38).

  1. Извинение Лайонсгейта содержит их раскаяние за ["непростительную ошибку"] включения неточных цитат критиков в трейлер "Мegalopolis".
  2. Оуэн Глиберман, которого неправильно цитировали, отметил, что искажение слов критиков неприемлемо, сказав, что ["даже если вы относитесь к тем, кто не любит критиков, мы не имеем права искажать их слова"].

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