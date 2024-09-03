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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Пересмотренное законодательство о подготовке учителей направлено на увеличение числа преподавателей в МВ.

В teacher-образовании MV большое количество студентов не достигают своих академических целей, происходит на фоне острого дефицита учителей. В результате страна сейчас стремится реформировать подготовку учителей.

 and  Ann Bradley
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В MV не хватает преподавателей в педагогическом составе (исторический образ)
В MV не хватает преподавателей в педагогическом составе (исторический образ)

- Пересмотренное законодательство о подготовке учителей направлено на увеличение числа преподавателей в МВ.

Мекленбург-Передняя Померания пересматривает свою программу подготовки учителей, чтобы соответствовать будущим потребностям региона в педагогах. "Мы больше не можем допускать, чтобы около 70% студентов, желающих стать учителями, бросали учебу или переключались на другую специальность во время обучения", - заявила министр науки Беттина Мартин (СДПГ).

Законопроект ранее был одобрен кабинетом министров на встрече в Шверине и сейчас будет обсуждаться с профессиональными ассоциациями. После этого он будет направлен в ландтаг для дебатов, с голосованием, запланированным на май 2025 года.

Жесткие академические требования и недостаток практической связи в прошлом были основными причинами того, что многие студенты педагогических специальностей бросали учебу,according to Martin. Из примерно 1250 ежегодных студентов в МВ менее половины дойдут до первого государственного экзамена.

Новый закон направлен на решение этой проблемы и также объединит программы для учителей гимназий и региональных школ. Эта мера вызывала критику со стороны оппозиции ранее, но Мартин заявила, что она привела к большему интересу и лучшим результатам обучения в других федеральных землях. Она решительно опровергла утверждения о том, что красно-красная коалиция хочет закрыть гимназию в МВ.

К 2030 году в Мекленбург-Передней Померании ожидается нехватка примерно 2600 педагогических кадров, и дефицит сохранится в течение многих лет. Мартин признала, что изменения не принесут немедленных результатов, но некоторые, например, в подготовке учителей профессиональных школ, начнут действовать раньше. В целом, земля планирует дополнительно инвестировать €25 миллионов в университеты Ростока и Грайфсвальда для реализации реформы к 2030 году.

СДПГ, представленная министром науки Беттиной Мартин, активно участвует в образовательной реформе в Мекленбург-Передней Померании. Во время обсуждения законопроекта с профессиональными ассоциациями Мартин подчеркнула важность решения высокой проблемы отсева студентов педагогических специальностей, и СДПГ поддерживает новый закон для улучшения программы подготовки учителей.

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