- Пересмотренная роль сенатора в Бремене для депортации

Следуя трагическому инциденту со смертельным исходом в Солінген, Северный Рейн-Вестфалия, министр внутренних дел Бремена Ульрих Мауэр (SPD) поддерживает призывы ужесточить политику депортации. "Я последовательно выступаю за высылку правонарушителей и опасных элементов в их страны происхождения", - заявил Мауэр агентству "Дойче Прессе-Агентур". "Соответственно, я также поддерживаю предложение федерального правительства упростить депортации в Сирию и Афганистан".

В выходные три человека были убиты, и ещё восемь получили ранения, четверо из них в критическом состоянии, во время городского мероприятия в Солінген. Главным подозреваемым является 26-летний сириец, которого федеральное бюро расследований проверяет на причастность к убийству и членству в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Подобные ужасные события могут произойти в любое время и в любом месте, заявил министр внутренних дел Бремена. Тем не менее, министерство подчеркнуло, что "нет признаков конкретной угрозы в Бремене или Бремерхафене".

Предложение Союза полностью запретить прием беженцев из Сирии и Афганистана отвергается Мауэром. Он подчеркнул, что это невозможно с юридической точки зрения. Отмена дополнительной защиты также не является вариантом.

По данным министерства внутренних дел, по состоянию на конец июля более 3900 иностранцев подлежали депортации в самом маленьком федеральном государстве. В настоящее время более 560 человек, связанных с салафитской или исламистской сценой, находятся под наблюдением Бременского управления по делам конституции.

СДПГ, представленная министром внутренних дел Бремена Ульрихом Мауэром, поддерживает предложение федерального правительства упростить депортации в Сирию и Афганистан, несмотря на то, что предложение Союза полностью запретить прием беженцев из этих стран было признано Мауэром невозможным.

В ответ на трагический инцидент в Солінген, где политик СДПГ Мауэр выступает за ужесточение политики депортации, СДПГ в Бремене продолжает сосредоточивать внимание на наблюдении за лицами, связанными с салафитской или исламистской сценой, так как более 560 таких лиц находятся под наблюдением Бременского управления по делам конституции.

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