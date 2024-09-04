Пересмотр неправильных ответов <unk> RTL предоставляет кандидату еще одну возможность

**"В категории 'международные личности' за 2023 год американский поп-звезда Тейлор Свифт оказалась наименее часто запрашиваемой в онлайн-поиске немцами, чем любой другой претендент?" Этот вопрос озадачил участника 'Кто хочет стать миллионером', ведущим которого является Гюнтер Яух. Проблема заключалась в том, что Тейлор Свифт была запрашиваема реже, чем кто-либо другой. Теперь участнику предоставляется еще один шанс."

Участник шоу "Кто хочет стать миллионером" Гюнтера Яуха получает еще один шанс. На вчерашнем эпизоде Каtrin Мюллер столкнулась с вопросом, на который все ответы оказались неверными. Телеканал RTL признал ошибку. К сожалению, участница не справилась с вопросом и опустилась до уровня в 500 евро. Вопрос стоил 32 000 евро.

Вопрос звучал так: "Какая 'международная личность' в категории 'международные личности' за 2023 год была менее часто запрашиваема в онлайн-поиске немцами, чем Тейлор Свифт?" Варианты ответов были: А) Марго Робби, Б) Королева Камилла, В) Илон Маск и Г) Гарри Кейн.

Участница Мюллер, большая поклонница Тейлор Свифт, задумалась и выразила свою "сильную интуицию" в отношении Илона Маска. Ее рассуждения основывались на том, что приобретение платформы Twitter (ныне X) предпринимателем могло повлиять на поведение Germans в поиске. Кроме того, она слышала в подкасте, что Маск был одной из самых популярных личностей. "Проблема в том: это был шведский подкаст", - отметила Мюллер. Тем не менее, она выбрала Илона Маска.

Затем Яух объявил, что, к сожалению, это не так. Правильный ответ, как объявил Яух, был Гарри Кейн. "Переход в Байерн Мюнхен действительно привлек внимание людей", - уточнил Яух, знающий футбол. "Я сожалею", - сказал Яух. Вскоре после этого Мюллер покинула кресло участника.

По словам RTL, ни один из четырех возможных ответов в этом случае не был правильным. После "тщательного расследования" они обнаружили, что Тейлор Свифт была самой популярной 'международной личностью' за 2023 год, и никто другой. "Мы приносим свои извинения за ошибку", - признал RTL. Катрин Мюллер получит второй шанс. Поскольку это было специальное - "неделя в 3 миллиона евро", она также будет иметь право участвовать в следующем таком специальном выпуске.

Эпизоды "недели в 3 миллиона евро" можно посмотреть на RTL tonight и tomorrow в 8:15 каждый день. Все эпизоды также доступны по запросу на RTL.

После того, как Катрин Мюллер неверно угадала Илона Маска как наименее популярную 'международную личность' в Германии за 2023 год, настоящий ответ был раскрыт как Гарри Кейн. Несмотря на ее сильную интуицию и источник подкаста, английский футболист вызывал меньше интереса в онлайн-поиске немцев, чем Тейлор Свифт в тот период.

Ведущий Гюнтер Яух объявил Гарри Кейна правильным ответом, Мюллер выражает разочарование и покидает кресло участника.

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