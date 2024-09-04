Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиГарри Кейн

Пересмотр неправильных ответов <unk> RTL предоставляет кандидату еще одну возможность

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут

Пересмотр неправильных ответов <unk> RTL предоставляет кандидату еще одну возможность

**"В категории 'международные личности' за 2023 год американский поп-звезда Тейлор Свифт оказалась наименее часто запрашиваемой в онлайн-поиске немцами, чем любой другой претендент?" Этот вопрос озадачил участника 'Кто хочет стать миллионером', ведущим которого является Гюнтер Яух. Проблема заключалась в том, что Тейлор Свифт была запрашиваема реже, чем кто-либо другой. Теперь участнику предоставляется еще один шанс."

Участник шоу "Кто хочет стать миллионером" Гюнтера Яуха получает еще один шанс. На вчерашнем эпизоде Каtrin Мюллер столкнулась с вопросом, на который все ответы оказались неверными. Телеканал RTL признал ошибку. К сожалению, участница не справилась с вопросом и опустилась до уровня в 500 евро. Вопрос стоил 32 000 евро.

Вопрос звучал так: "Какая 'международная личность' в категории 'международные личности' за 2023 год была менее часто запрашиваема в онлайн-поиске немцами, чем Тейлор Свифт?" Варианты ответов были: А) Марго Робби, Б) Королева Камилла, В) Илон Маск и Г) Гарри Кейн.

Участница Мюллер, большая поклонница Тейлор Свифт, задумалась и выразила свою "сильную интуицию" в отношении Илона Маска. Ее рассуждения основывались на том, что приобретение платформы Twitter (ныне X) предпринимателем могло повлиять на поведение Germans в поиске. Кроме того, она слышала в подкасте, что Маск был одной из самых популярных личностей. "Проблема в том: это был шведский подкаст", - отметила Мюллер. Тем не менее, она выбрала Илона Маска.

Затем Яух объявил, что, к сожалению, это не так. Правильный ответ, как объявил Яух, был Гарри Кейн. "Переход в Байерн Мюнхен действительно привлек внимание людей", - уточнил Яух, знающий футбол. "Я сожалею", - сказал Яух. Вскоре после этого Мюллер покинула кресло участника.

По словам RTL, ни один из четырех возможных ответов в этом случае не был правильным. После "тщательного расследования" они обнаружили, что Тейлор Свифт была самой популярной 'международной личностью' за 2023 год, и никто другой. "Мы приносим свои извинения за ошибку", - признал RTL. Катрин Мюллер получит второй шанс. Поскольку это было специальное - "неделя в 3 миллиона евро", она также будет иметь право участвовать в следующем таком специальном выпуске.

Эпизоды "недели в 3 миллиона евро" можно посмотреть на RTL tonight и tomorrow в 8:15 каждый день. Все эпизоды также доступны по запросу на RTL.

После того, как Катрин Мюллер неверно угадала Илона Маска как наименее популярную 'международную личность' в Германии за 2023 год, настоящий ответ был раскрыт как Гарри Кейн. Несмотря на ее сильную интуицию и источник подкаста, английский футболист вызывал меньше интереса в онлайн-поиске немцев, чем Тейлор Свифт в тот период.

Ведущий Гюнтер Яух объявил Гарри Кейна правильным ответом, Мюллер выражает разочарование и покидает кресло участника.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Избранное потомство привилегий: Хейли Бибер, Джейден Смит, Кендалл Дженнер и Джин Галлахер (слева...
Культура

Какие потомки влиятельных деятелей преуспели, а какие не преуспели в карьере?

Дети, родившиеся на виду из-за своих именитых фамилий, пытаются утвердиться в сферах деятельности своих родителей. Но не каждый такой попытка увенчивается успехом.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Отставка Swiftsupporter из-за неправильного расследования Тейлор Свифт: RTL приносит извинения
Культура

Отставка Swiftsupporter из-за неправильного расследования Тейлор Свифт: RTL приносит извинения

Во время второй instalaции exceptionnalного шоу 'Кто станет миллионером', американская редакция RTL ошиблась. Один из участников получил вопрос без правильного ответа.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Анна Делвей, ранее известная как Анна Сорokin, прославилась благодаря неоднозначной славе под...
Культура

Она участвует в американской адаптации "Танца сегодня".

- Она участвует в американской адаптации "Танца сегодня". Будет ли она танцевать под "Blues в тюрьме"? Кажется, обманщица Анна Сорокина (33), ранее осужденная, готовится присоединиться к "Танцам со звездами", американской версии "Пусть танцуют все". Согласно сообщениям из The New York Post, Сорокиной

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В деле о €32 000 RTL совершает ошибку
Культура

В деле о €32 000 RTL совершает ошибку

Ошибка в популярном шоу: все ответы на 32000-евровый вопрос в 'Кто хочет стать миллионером?' оказались неправильными в один из вторников по данным RTL.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Роль лидера Маргариты Симонян также подпала под санкции.
Политика

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы Согласно Министерству юстиции США, российская вещательная корпорация RT использует продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект и глубокие фейки, для распространения вводящей в заблуждение информации среди американских граждан, в чем они твердо убеждены. В результате вещатель faces серьезные штрафы перед предстоящими

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США
Общество

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США Шарлатанка Анна Сорокина, известная как "Сoho-обманщица", годами притворялась богатой немецкой наследницей, пробираясь в высшее общество Нью-Йорка и получая доступ к ценным вещам. В конце концов, она была поймана и отправлена в тюрьму, но даже находясь

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Неожиданно стойкий, смерч потряс рекорды пожарной охраны
Федеральные земли Германии

Сильные ливни приводят к сильным наводнениям и обрушенным деревьям

В Бремене и Ольденбурге проливные дожди приводят к хаосу. Дороги и подземные переходы затоплены, деревья вырваны с корнем. Пожарная служба работает без перерыва.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
MSC должен усилить свои собственные операции по обращению с контейнерами по мере получения доступа...
Экономика

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA.

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA. С большинством в две трети SPD и Зеленые в Гамбурге разрешили крупнейшей в мире судоходной компании MSC войти в HHLA в качестве оператора порта. Цель - стабильность обработки грузов. Профсоюзы решительно осудили сделку, назвав ее "серьезной ошибкой". Парламент

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно