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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
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На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд Гамбурга вновь придется определить подходящее наказание

- Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

Человек, задержанный с более чем 160 000 файлами, содержащими детскую порнографию, изначально получил срок более трех лет лишения свободы, но теперь имеет возможность получить более мягкое наказание. Федеральный верховный суд отменил решение Гамбургского районного суда от 25 октября 2020 года. Федеральные судьи отметили, что диапазон наказания, который был изменен с одного года и одного месяца до пяти лет на три месяца до пяти лет лишения свободы с июня 2020 года, мог бы привести районный суд к назначению более мягкого наказания, если бы он был применен тогда. Решение Федерального верховного суда не повлияло на вердикт о совершении преступления.

Подробности видеоматериалов

Гамбургский районный суд приговорил человека к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Подсудимый, сейчас 47-летний мужчина, признал свою вину. По словам представителя суда, видеоматериалы, найденные у него, имели общую длину воспроизведения более 15 дней. Однако около 89% из более чем 160 000 файлов были дубликатами и копиями. Многие из этих файлов были известны как "позы". Тем не менее, некоторые изображения и фильмы изображали жестокое и крайне жестокое обращение с детьми.

Предыдущие судимости

По данным СМИ, на момент совершения преступления подсудимый находился под условным сроком. В 2018 году он был приговорен к восьми месяцам условного срока за хранение детской порнографии. Ранее, в 2010 году, он был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми. По данным СМИ, жертвами стали его собственные дочери.

Изначальный приговор Гамбургского районного суда в три года и четыре месяца был вынесен подсудимому в качестве первого инстанции. После апелляции в Федеральный верховный суд у подсудимого появилась возможность получить более мягкое наказание в результате пересмотра диапазона наказания за такие преступления.

Несмотря на возможность более мягкого наказания, стоит отметить, что первое инстанция еще не применяла пересмотренный диапазон наказания на момент вынесения первоначального приговора в 2020 году.

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 and  John Stellmacher
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 and  Viktoria Klein
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 and  Viktoriya Miller
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