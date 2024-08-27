- Переполненное ожиданиями.

В основном, это происходит около полуночи, после репетиции группы, когда я возвращаюсь домой, чтобы расслабиться. Как правило, я запускаю свой компьютер для последней сессии просмотра перед сном, часто заглушая другие мелодии музыкой. Странно, но это работает. Моя плейлист обычно начинается с "Falling Down" от Oasis, песни, которая часто звучит в одиночестве, но всегда находит свой путь обратно. В Интернете доступно множество живых версий, но ни одна не сравнится с той, что была сыграна в октябре 2008 года на стадионе Уэмбли.

Сцена слабо освещена, когда музыканты занимают свои места. Гитара Ноэла тихо гудит, издавая обратную связь. Крис Шаррок начинает эпическое последовательность барабанов, за которой следует ведущий рифф Ноэла. Ноэл поет начальные строки, а затем к ним присоединяются Энди Белл и Гем Арчер, оба в своих вечных кожаных куртках, с жевательной резинкой во рту. Их бас и гитара растут вместе, как когда-то ракетка для тенниса росла с Борисом Беккером. Эта группа - такое переполняющее опытом, балансирующее на грани высокомерия и крутости. Вы бы с радостью стали частью этого, или хотя бы увидели их снова. Даже если Лиам никогда не исполнит "Falling Down", все дело в общей картине.

В то время, как я пишу эти слова, мой друг Маце из Киля отправляет мне сообщение в Facebook. "Ты идешь на Oasis?" - спрашивает он серьезно, на фоне очень реальной обстановки. Oasis вернулись. Воссоединение, на этот раз настоящее. Не может быть, но точно. Дата, 27 августа 2024 года, была объявлена вчера, а время, 8 часов утра, подтверждено сегодня утром. Ноэл и Лиам помирились, или по крайней мере, примирились. Четырнадцать лет после своего разделения, перед концертом в Париже, теперь: Oasis вернулись.

Тема Oasis была табу для братьев Галлахеров в течение долгого времени. Годами ходили слухи. Иногда казалось невозможным, а затем казалось неизбежным. Но воссоединение так и не произошло, и мы вернулись к своим личным воспоминаниям. Слушать "Supersonic" в первый раз с другом, а затем бесконечное количество раз, или "What's the Story) Morning Glory?" звучащий перед поездкой в Шри-Ланку, записанный на кассету TDK перед отъездом, и прослушиваемый в повторе на пляже в Коггале. Концерт на Große Freiheit, наполненный слишком многими пивами и приятной футболкой, перед концертом Oasis на фестивале Roskilde, который я в основном проспал.

Годами позже, случайная встреча с Ноэлем Галлахером в Берлине, за кулисами перед его концертом с High Flying Birds. Флаг Манчестер Сити висел в коридоре, Ноэл был в отличном настроении, как и Лиам в прошлом году, с которым я spoke для журнала Visions о футболе и пандемии, и немного об Oasis. "Не упоминай войну", - говорилось перед этими встречами, но тема Oasis больше не была табу. В конце концов, это, казалось, не имело значения. Лиам включал классику Oasis в свои сольные наборы песен, Ноэл тоже, так почему бы не поговорить об этом?

Сегодня ветер изменился. "Ты идешь на Oasis?" больше не вопрос из прошлого, он так же актуален, как Abba Voyage, Slayer и Sex Pistols. Почти историческое время, не только потому, что бас-гитарист Pistols Глен Матлок празднует свой день рождения сегодня. Галлахеры когда-то дали нам этот maxim: Oasis должны звучать как смесь Beatles и тех самых Sex Pistols. Недавно трое из оригинальных членов той самой легендарной панк-группы воссоединились, чтобы сыграть несколько благотворительных концертов для Bush Hall, легендарного лондонского заведения в Шордиче, которое находится под угрозой закрытия.

И теперь братья Галлахеры помирились снова. Я не могу дождаться, чтобы наконец добавить давно ожидаемый третий концерт в свой счет Oasis. Так что установите свои таймеры на субботу утром в 10 часов местного времени, а затем: пальцы скрещены. Кто-то назвал это продажей или обманом? Конечно, так можно

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